MHP lideri Bahçeli Antalya'da

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve belediye başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Antalya\'da partililer tarafından karşılandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, karayolu ile geldiği Antalya\'nın Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkiinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı. Karşılamaya gelen çok sayıda partilinin oluşturduğu uzun kuyrukta, Bahçeli kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla tek tek tokalaştı. Partililerin fotoğraf çektirdiği Bahçeli, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde hafta sonu Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi\'nde düzenlenecek kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek.

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