MHP'li Yönter'in kendisini tehdit ettiğini açıklayan Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: Canım bana mülk değil, canından korkan şerefsizdir

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in kendisine küfür ettiğini ve ölümle tehdit ettiği ifade etmesinin ardından, yeni açıklamalarda bulundu. Yönter'in kendisine sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajları ifşa eden Özkiraz, "Canım bana mülk değil canından korkan şerefsizdir. Bunlardan korkan şerefsizdir." açıklamasını yaptı.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özkiraz, siyaset ve medya dünyasından birçok isme ayrı ayrı teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Ailece yaşadığımız taciz ve tehditlerden sonra bizzat arayarak üzüntülerini ve desteklerini bildiren değerli büyüklerim Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, Sn.Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cezaevinde TV'den duyduğu olay sonrası avukatı aracılığıyla destek notu ileten Sn.Selahattin Demirtaş ve Sayın eşi Başak Demirtaş hanımefendiye çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerini ve üzüntüsünü belirten sayın Sare Davutoğlu hanımefendiye desteği için çok teşekkür ederim. Gelecek partisinin tüm genel başkan yardımcılarına , Cumhuriyet Halk partisinin tüm genel başkan yardımcılarına , milletvekillerine ve grup başkan vekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'a İyi parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve özellikle Uğur Poyraz beyefendiye ayrıca teşekkür ederim. Deva parti yöneticilerine , Mustafa Yeneroglu vekilimize, Sayın İdris Şahin ve Sayın Ekmen'e ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Defeaten arayan, Demokrat Parti genel başkanı Sayın Gultekin Uysal beyefendi ve Sayın Cemal Enginyurt'a çok teşekkür ederim. Telefonla arayan tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Araştırma sektörünün değerli isimleri M.Ali Kulat, Can Selcuki, M.Sefa Posteki, Kadir Atalay ve Yöneylem araştırmaya göstermiş oldukları dayanismadan dolayı teşekkürlerimi bildiririm. CHP İstanbul il başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve Kadın kolları başkanı sayın Aylin Nazliaka başkanlarımıza eşim ve kızım için göstermiş oldukları dayanışma için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. HÜDA-PAR önceki dönem il başkanı sayın Elibüyük beyefendiye teşekkür ederim. Yaşadığımız taciz ve haksızlık karşısında susmayan tüm medya mensuplarına özellikle Cumhuriyet gazetesi, sözcü gazetesi,Yeniçağ gazetesi ve Gerçek gündem'e teşekkür ederim. Halktv, KRT ve Tele1 televizyonlarına teşekkür ederim. Bağımsız gazetecilere ve YouTube yayincilarina başta kardeşim Gökhan Özbek'e ve Bizim TV'ye, Şaban Sevinç ve Çağlar Cilara'ya, sosyal medyada destek veren tüm dostlarıma teşekkür ederim. Dm kutusunu destek mesajlarıyla çökerten binlerce sosyal medya kullanıcısına da özellikle teşekkür ediyorum. İki gün içinde belki binlerce kişi aradı destek oldu. Unuttuğum varsa ki mutlaka vardır affola. Ve son olarak en büyük teşekkürü hak eden değerli eşime teşekkür ederim. Beni parayla susturamadilar, uydurma vergi cezalariyla susturamadilar, iftiralarla susturamadilar, şahsi tehditle susturamadilar, ailemi katarak aile baskısıyla susturmaya denediler. Onlara kötü haberim var.

Eşim ve ailem şöyle diyor;

Yürü üstüne üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının...

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Tırnak ile, diş ile,

Umut ile, sevda ile, düş ile

Dayan rüsva etme beni...

Size söz hiç durmadan yürüyeceğim yüzlerine tüküre tüküre.

Canım bana mülk değil canından korkan şerefsizdir.

Bunlardan korkan şerefsizdir."