Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, 1,5 yaşındaki kızımı tecavüzle, beni öldürmekle tehdit etti

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in kendisine küfür ettiğini ve ölümle tehdit ettiği söyledi. Özkiraz, MHP’li Yönter’in kendisine sosyal medya hesabı üzerinden gönderdiği tehdit mesajlarını paylaştı.

Özkiraz'ın paylaştığı ekran görüntülerinde Yönter'in, "Kemal seni bundan sonra çok yakından takip edeceğim. Gördüğüm ilk yerde de sana sürpriz yapacağım… Senin onurun yok, adam değilsin" dediği görülüyor.

MHP MYK üyesi Ünlütürk de Özkiraz'ı hedef almıştı: Kemik yalayıcı yavşak!

Öte yandan Özkiraz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Nevzat Ünlütürk tarafından da hakarete uğramış, hedef gösterilmişti. Ünlütürk, Özkiraz’ın seçim barajının yüzde 7 olarak belirlenmesi yönündeki açıklamaları değerlendirdiği canlı yayını alıntılayarak, “Ulan müptezel… CHP’den aldığın parayla zilletin borazanlığını yapıyorsun. Kemik yalayıcı yavşak!” diye yazmıştı.

Özkiraz da Ünlütürk'e karşılık olarak şunları yazmıştı:

"Beni tanımadığınız belli Nevzat Bey. Beni tanısaydınız, misliyle karşılık alacağınızı bilir ve bu satırları yazmazdınız. Terbiyesiz siyasetçiye duymak istemediğini duyuracağımı bilirdiniz. Misli demişken, kemik yalayıcının da yavşağında önde gideni sensin, ağzından s.çan şerefsiz."

Özkiraz'dan video çekti, yaşananları anlattı: Pedofili bir sapık!

Özkiraz ardından yine sosyal medya hesabından yayımladığı videosunda, İzzet Ulvi Yönter'in 1,5 yaşındaki kızı için tecavüz tehdidinde bulunduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü'nü arayarak isyan ettiğini belirten Özkiraz, "Allah korkusu var ise o andaki duygularımı birebir duyduğu şekilde insanlara veya Devlet Bahçeli’ye anlatır. Ben buradan çok açık ve net söylüyorum, MHP Genel Merkezi’nde genel başkan yardımcısı koltuğunda oturan İzzet Ulvi Yönter pedofili bir sapıktır. Bu pedofili sapık benim kızıma tecavüz tehdidinde bulunuyor" dedi.

Özkiraz videosunda şunları kaydetti:

"Ne diyeceğimi bilemiyorum ama çok sinirli ve öfkeliyim. Dün Yeniçağ gazetesinin YouTube kanalına verdiğim bir demeçten dolayı MHP’nin MYK üyesi Nevzat Ünlütürk sabah bana küfür etmiş. Videosunu gördüm. Ben de kendisine gerekli cevabı verdim. Bu kişiye zaten bu mesajları yazdıran İzzet Ulvi Yönter. Karşılığında bir cevap vermiş. Kendisi beni DM’den zaten ağustos ayının başından itibaren tehdit ediyor ve taciz ediyor. Telefon numaramı istemiş. Telefon numarasını verdim. Birkaç saniye içerisinde beni arayıp bana aileme, çocuğuna küfürler, ölüm tehdidi ve tecavüz tehdidinde bulundu. Ben Twitter’a İzzet Ulvi Yönter isimli Genel Başkan Yardımcısı 1,5 yaşındaki kızıma tecavüz tehdidinde bulunuyor diye yazdığımda beni tekrar arayıp senin 1,5 yaşındaki kızını şöyle şöyle şöyle, nokta nokta nokta yapacağım diyerek tecavüz tehdidinde bulundu. Peşinen Nevzat Ünlütürk denilen adam, ki onda telefon numaram yok, belli ki İzzet Ulvi Yönter’den almış. Arayıp aynı küfür, ahkaret ve tehditlerde bulundu. Benim bu videom Devlet Bahçeli’ye. Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Beyle irtibata geçtim. Hem mesajla bildirdim, hem telefon ettim konuştum, o anki isyanıma kendisi birebir şahittir. Allah korkusu var ise o andaki duygularımı birebir duyduğu şekilde insanlara veya Devlet Bahçeli’ye anlatır. Ben buradan çok açık ve net söylüyorum MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan İzzet Ulvi Yönter pedofili bir sapıktır. Bu pedofili sapık benim kızıma tecavüz tehdidinde bulunuyor. Sadece yüzde 7 seçim barajıyla ilgili bir değerlendirme yaptığım için bunu yapıyor.

"MHP bu iki pedofili hakkında işlem yapmaz ise genel merkezin önünde kendimi öldürtmek pahasına eylem yapacağım"

Türkiye’yi ne hale getirdiler. Eserleriyle övünsünler. Bundan sonra geri adım atan namussuzdur. Açık ve net söylüyorum, MHP bu iki pedofili, sapık, şerefsiz hakkında işlem yapmaz ise ben en kısa sürede MHP Genel Merkezi önüne gidip kendimi öldürtmek pahasına eylem yapacağım. Pankartımı açacağım, orada kendimi bunların, İzzet Ulvi Yönter’in DM atarak telefon ederek, ‘Senin kanını akıttıracağım’ dediği adamlara kendimi parçalatacağım.

Bahçeli'ye: Sizin bacınıza, ananıza, çocuğunuza bir siyasetçi tecavüz tehdidinde bulunursa ne hissedersiniz?

Hadi bakalım hodri meydan. Sayın Devlet Bahçeli, sen Türk siyasetinde beyefendi kimliğiyle bilinen bir adamsın Belli ki senin yanındaki bu sözleri duymaktan hoşlanıyorlar, onurları yok. Aynı sözleri size söyleseler ne hissedersiniz? Sizin bacınıza, ananıza, çocuğunuza bir siyasetçi, çok büyük bir partinin genel başkan yardımcısı tecavüz tehdidinde bulunursa ne hissedersiniz? Sizden bunu düşünüp buna göre hareket etmenizi rica ediyorum. Aksi halde olacaklardan ben sorumlu değilim. Gelip kendimi MHP Genel Merkezi önünde öldürtene kadar eylem yapacağım."

Ulvi Yönter'den Kemal Özkiraz'ın videosuna yanıt: Allah senin belanı versin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise, Özkiraz'ın sosyal medya hesabından yayımladığı videosuna yönelik paylaşımda bulundu. "Allah senin belanı versin" diyen Yönter, "Sen masum çocuğunun üzerinden bile istismar ve iftira düzeneği kuruyorsun. Sadece rezil değil, aynı şekilde utanç vesikasısın...Tüh senin kalıbına...." ifadelerini kullandı.