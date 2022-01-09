Başta CHP olmak üzere muhalefetin erken seçim çağrıları tartışılmaya devam ediyor. MHP'li yönetici, "Seçim yasası, 'Derhal seçim', 'Erken seçim' olmayacağını hissettirecek bir tarihte gelecek" değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde, "AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’ndan tepki var. AK Partili bir yönetici erken seçimin gündemlerinde olmadığını söylerken bu yöndeki çağrıları, “Türkiye bunları konuşmamalı. Sürekli seçim konuşan bir ülkeye yabancı yatırım gelir mi? Muhalefet bu anlamda hainlik yapıyor. Bunu konuşmamak lazım” sözleriyle eleştirdi. Erken seçimin söz konusu olmadığını söyleyen MHP’li bir yönetici de bunun kanıtı olarak mart ayında Meclis’e sunulması hedeflenen seçim kanunu değişikliği teklifini gösterdi. Yönetici, “Seçim yasası, “Derhal seçim”, “Erken seçim” olmayacağını hissettirecek bir tarihte gelecek. İşte mart ayında sunulsa nisan-mayıs ayında yasalaşsa bir yıl sonra uygulanabilir. 60 günlük seçim süreci de hesaplanınca bu 2023 Haziran ayı demek. Seçim kanunun takvimini böyle planlıyoruz ki tartışmaya mahal verilmesin” dedi." ifadesi kullanıldı.