MHP'li yönetici CHP'li başkanı ziyaret etti, görevden alındı

MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'u makamında ziyaret ettiği için MHP İl Başkanı Varol Demirköse tarafından görevinden alındı.

Zonguldak MHP’de, Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mevlüde Yalçıner, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun’u 30 Mart’ta makamında ziyaret etti.

Ziyareti ardından Uzun birlikte çekindikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. MHP’liler fotoğrafa tepki gösterince, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, yaklaşık bir hafta sonra hiçbir açıklama yapmadan il yönetim kurulu üyelerinin haberleştiği sosyal ağdan (WhatsApp) Yalçıner’in görevden alındığını yazdı.

"Tamamen keyfi bir uygulama"

Sözcü'nün haberine göre, 20 yıldır MHP içinde siyaset yaptığı belirten Mevlüde Yalçıner, daha önce partisinden meclis üyeliği, Kadın Kolları Başkanlığı yaptığı hatta 2019 yılında Belediye Başkan aday adayı olduğunu söyledi.

İl Başkanı Demirköse’nin yaptığının onur kırıcı bir davranış olduğunu vurgulayan Yalçıner, “2 yıl öncede kadın kolları başkanlığı yaparken görevden alındığımı gazetelerden öğrenmiştim. Şimdi yine aynı uygulamaya maruz kaldım. Söylediklerine göre bu fotoğraf Genel Merkeze gönderilmiş. Ama ben inanmıyorum. Tamamen keyfi bir uygulama. Zonguldak küçük bir yer ve herkes birbirini tanır. Ebru hanımı, siyasete girmeden önce de tanıyordum. Pandemi nedeniyle başsağlığı ziyareti yapamamıştım. Bunun için ziyaretine gittim.

Farklı partilerde, farklı siyasi görüşe sahibiz diye düşman mı olmamız gerekiyor. Bunlar bizim görüşmemize engel değil. Partimle bir sorunum yok ama bu haksızlık ile sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

"Birbirimizin düşmanı değiliz"

Mevlüde Yalçıner’in kendisini ziyaret etmesi nedeniyle görevinden alınmasına tepki gösteren CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, “MHP İl Başkanı Varol Demirköse'nin, yönetim kurulunda Kadın ve Engelli Politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten sayın Mevlüde Yalçıner'i şahsıma yapmış olduğu nezaket ziyareti sebebiyle görevden almış olduğunu üzülerek öğrendim.

Biz siyaseten rakip ve karşıt görüşleri savunan insanlar olabiliriz ama birbirimizin düşmanı değiliz. Aynı şehirde, aynı kaldırımlarda yürüyen, aynı havayı soluyan insanlarız. Birbirimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olmamız kadar insani bir durumu yadırgayan ve bunu siyaseten rakip eksiltme malzemesi yapan Varol Beyi kınıyorum.

Kendi egosunu tatmin etmek için koltuk işgal eden Varol Bey gibi siyasi figürlerin azalarak bitmesi hem Zonguldak siyasetinde, hem insani ilişkilerimizde seviyeyi yükseltecektir. İçinde bulunduğumuz şu mübarek günlerde, kendisine insanlıktan nasibini alması için dua edeceğim” diye konuştu.