MHP'li yönetici: Bu sistemde erken seçim olmaz, Cumhurbaşkanı görev süresini kısaltmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından gündeme gelen erken seçim iddialarına ilişkin olarak, MHP'li üst düzey bir yönetici, "Bu sistemde erken seçim olmaz, Cumhurbaşkanı görev süresini kısaltmaz" yorumunu yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, üst düzey bir MHP’li yönetici, “Bu sistemde erken seçim olmaz, çünkü Cumhurbaşkanı sadece 2 dönem aday olabiliyor. Daha 2.5 yılı var. Cumhurbaşkanı bu süresini kısaltmaz” dedi. MHP'li isim, Meclis’in de seçim kararı alabileceği hatırlatıldığında ise bunun teknik olarak mümkün, siyaseten ise imkânsız olacağına vurgusunu yaptı.

Yönetici, "Yeni sistemde yürütme erkini elinde bulunduran “güçlü cumhurbaşkanı” Meclis tarafından seçime götürüldüğünde o seçimde “cumhurbaşkanının gücü” sarsılır, siyaseten sorgulanır. Meclisin seçime götürmesi teknik olarak mümkün ama cumhurbaşkanı topal ördek değil iki bacağı koparılmış ördek olur. Gücü sarsılır. Bir seçim kararı verilecekse bu kararı Cumhurbaşkanı alacaktır. O da bir dönemini yememek için bu kararı vermez” dedi.