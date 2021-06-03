MHP'li Yıldız'dan HDP iddianamesi çıkışı: Önümüzdeki günlerde inşallah bir sonuç çıkar

HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılarda ve çalışmalarda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız, HDP iddianamesine ilişkin olarak, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir sonuç çıkar" çıkışını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Furkan Karabay'a konuşan Yıldız "Kamuoyu ne kadar biliyorsa biz de o kadar biliyoruz" dedi. Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamede eksiklikler olduğunu ve bu süreçte konuyla ilgili parti olarak özel bir adımlarının olmadığını söyledi. Yıldız, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir sonuç çıkar" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın avukatı: AYM gerekçeleri karşılanmadığı için tekrar aksi yönde karar verebilir

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir ise “Eksikliklerin tamamlanması talebi savcılığın bir iki rötuş ile kapatabileceği noktalar değil” açıklamasını yaptı. Demir HDP iddianamesine ilişkin olarak, “Savcılığın oturup ciddi ciddi savcılık yapması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. Demir şunları kaydetti:

“Öncelikle AYM’nin iddianameyi geri çevirme gerekçesinin hukukiliğine karşı savcılığın da aynı özenle cevap vermesi gerekmekte. Diğer türlü AYM gerekçeleri karşılanmadığı için tekrar aksi yönde karar verebilir. AYM’nin gerekçeleri de 1-2 haftada karşılanabilecek, tamamlanabilecek gerekçeler değil. AYM esası incelemeyi de etkileyecek şekilde usul hataları tespit etti. AYM’nin eylem ve isnatların kişilerde somutlaştırılması gibi iddianamenin özünü ve temel varlığını oluşturan eksikliklerin tamamlanması talebi savcılığın bir iki rötuş ile kapatabileceği noktalar değil. Savcılığın oturup ciddi ciddi savcılık yapması gerekecek. AYM’nin gerekçeleri ile de ortaya çıktığı şekilde, çalakalem ve aceleye getirilmiş bir metnin iddianame olarak sunulamayacağını da öğrenerek tabii”

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