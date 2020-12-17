MHP'li Yaşar Yıldırım'dan Diyanet'in bütçesini eleştirenlere: Haçlılara yardımdır, destektir

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet’in harcamaları gündeme geldi. CHP Milletvekili Burak Erbay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 milyar TL’lik bütçesinin yedi bakanlıktan fazla olduğunu anımsatarak, “175 ülkede faaliyet gösteren Pfizer'de 96 bin kişi çalışıyor, BioNTecH'te bin 300 kişi çalışıyor. Diyanet’te ise 131 bin 789 kişi çalışıyor” dedi. Çok sayıda milletvekili Diyanet’in yüksek harcamalarını eleştirirken Genel Kurul’da söz alan MHP’li Yaşar Yıldırım, Diyanet’in “Haçlılarla mücadelede en önemli kurum” olduğunu söyleyerek “Diyanet’in eleştirilmesi Haçlılara yardımdır, destektir” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP’li Erbay, idarenin 40 milyon TL’ye ihtisas merkezi yaptırdığının altını çizerek, “İçinde hamam var, sauna var. Buranın bahçesini düzenlemek için de 2 milyon 749 bin lira para ayırmışsınız” diye konuştu. Elazığ’da yapımına devam edilen 90 milyon TL’lik Harput Diyanet Külliyesi’ni de gündeme getiren Erbay, “Daha deprem konutları bitmedi, külliyeye ne gerek var arkadaşlar?” diye sordu.

Erbay’ın da aralarında olduğu çok sayıda CHP milletvekilinin yanı sıra İYİ Parti ve HDP’li isimler de Diyanet’in savurgan harcamalarını eleştirdi. Eleştirilerin ardından söz alan MHP’li Yaşar Yıldırım ise ilginç bir çıkışa imza attı. Bütçe görüşmelerine gelirken bir arkadaşından, “Diyanet’i eleştir” şeklinde mesaj aldığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bazı kurumların eleştirilmesinde hiç fayda yoktur. Bu kadar Haçlı üzerimize gelirken bu Haçlılar ile mücadelede en önemli kurum olan Diyanet'in eleştirilmesi Haçlılara yardımdır, Haçlılar’a destektir. Diyanetin elbette ki vardır eksiği gediği. Diyanet İşleri Başkanımızdan imamına kadar herkes hal, hareket, davranış biçimine dikkat etmelidir. Çünkü yürüdüğü, geçtiği, yediği, kalktığı her yerde Müslümanları temsil eder, İslam'ı temsil eder.”