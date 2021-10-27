MHP'li Yalçın: Zillet ittifakı iktidara gelse bakanlıkların paylaşımı rant kavgasına dönüşecektir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Ezkaza çok başlı zillet ittifakı iktidara gelse her bir yancı partinin başkanı HDP’ye biat eden CHP’den kendi payını almak isteyecek, bakanlıkların paylaşımı rant kavgasına dönüşecektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devlet yönetiminde istikrar yarattığını söyleyen Yalçın, "Türk milletinin varlık refleksini, egemenlik iradesini ve bağımsızlık azmini en kararlı duruşla temsil eden MHP ve milliyetçi, ülkücü hareketin Türkiye’ye dönük emperyalist çıkarlarına engel olarak görüldüğü malumdur” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin “Adım Adım 2023: İl İl Anadolu” temalı yeni çalışma programı hakkında açıklamalarda bulundu.

"MHP teşkilatlarınca yurt çapında kapsamlı bir üyelik kampanyası başlatıldı"

MHP’nin MYK-MDK üyelerinden oluşacak heyetlerce halkla buluşma gezileri ve sohbet toplantıları düzenleyeceğini kaydeden Yalçın, “Partimizin son ziyaret ve toplantı programının da bölgesel ve küresel konjonktür bağlamında 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' temasıyla Trakya’dan başlatılması uygun görülmüştür. Müstevlilerin Türk milletinin varlık refleksini, egemenlik iradesini ve bağımsızlık azmini en kararlı duruşla temsil eden MHP ve milliyetçi, ülkücü hareketi Türkiye’ye dönük emperyalist çıkarlarına engel olarak gördüğü malumdur” dedi.

MHP teşkilatlarının ‘Adım Adım 2023: İl İl Anadolu’ programına Edirne’den başlayacağını bildiren Yalçın, “Trakya’dan itibaren yakacağımız azim ve kararlılık meşalesi ardından Anadolu’yu, bütün yurt sathını aydınlatacaktır. Bu arada partimizin resmi üye sayısını arttırmak üzere MHP teşkilatlarınca yurt çapında kapsamlı bir üyelik kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda il ve ilçelerimizde üye kabul ve kayıt stantları açılacaktır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasette ve devlet yönetiminde istikrarsızlığı ortadan kaldırmak ve küresel sorunlar karşısında hızlı karar alabilecek mekanizmalar oluşturmak için kurulduğunu belirten Yalçın, “Milletimiz şu hususun farkında ve idrakindedir. Ezkaza çok başlı zillet ittifakı iktidara gelse, her bir yancı partinin başkanı HDP’ye biat eden CHP’den kendi payını almak isteyecek, kamu kurumlarında kendi çıkarına düzenleme talep edecektir. Bakanlıkların paylaşımı rant kavgasına dönüşecektir” diye konuştu. (İHA)