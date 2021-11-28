MHP'li Yalçın: Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim geride kalmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak, "Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim atmosferleri, geride kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, güncel gündemle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın’ın açıklaması ana hatlarıyla şöyle:

"Türkiye; tarihinde görmediği ölçüde üretim ve ihracat yapan bir ülke konumuna gelmiştir. İthalat ihracat dengesindeki makas her geçen gün daralmaktadır. Özellikle savunma sanayiinde erişilen ve bütün dünyayı kıskandıran başarılar; -zillet ittifakı hariç- herkesi, her kesimi sevindirmektedir. Türkiye, savunma sanayiinde motor üreten ve ihraç eden bir ülke seviyesine gelerek bu alanda süper lige yükselmiştir.

"BAE ile ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda atılan adımlar Türkiye'nin doğru yolda olduğunun göstergesi"

Diğer taraftan Türkiye, geçmiş dönemlerde dış politikada yapılan hataları telafi etmek üzere gerçekçi ve akılcı bir diplomasiye yönelmiştir. 'Değerli yalnızlık' yanlışının biriktirdiği tortular temizlenmeye başlamış, bölge ülkeleriyle ilişkilerde detant ve iş birliği kapıları aralanmıştır. BAE ile ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda atılan adımlar ve bu ülkeyle yapılan kapsamlı anlaşmalar, Türkiye’nin doğru yolda olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız başta olma üzere hükümet üyelerinin gayretli, başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.

Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte, hem kafalar hem de sokaklar karıştırılmaya çalışılmaktadır…

Erken seçim çığırtkanlığına gelince... Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim atmosferleri, geride kalmıştır. Parlamenter sistemin koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet ve güvenoyu krizleri gibi kronik hastalıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aşısıyla tedavi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir.

Halkın çoğunluğunu oyunu almış ve güven sorunu bulunmayan bir hükümet iş başındayken; Türkiye’nin sorunlarının çözümünü maceracı ittifaklarda aramanın beyhude olduğu, kamuoyunda yaygın bir kanaattir. O bakımdan, hakikatleri görmezden gelip inkarcı politikalar takip etmek faydasızdır." (ANKA)