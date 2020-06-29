MHP'li Yalçın DEVA ve Gelecek için 'naylon parti' dedi; Cumhur İttifakı'na çağırdı

Beyaz Gazete’den Pınar Işık Ardor’un sorularına yanıt veren Yalçın yeni kurulan iki partiyle ilgili olarak, “Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur” dedi.

“Gelecek ve DEVA partilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kimden oy geçişi olabilir? Cumhur ittifakından mı Millet ittifakından mı?” sorusunu yanıtlayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar naylon parti… En küçük darbede delinebilecek, örselenecek yapıdalar… Seyircisi olmayan bir futbol takımı gibiler. Bunlar tabansız… Seçmen kitleleri yok… Üstelik çaplarına bakmadan kemikleşmiş siyasi parti oylarına talipler… Aslında bunlar, daldan bir elma düşmesini bekleyen sürüngenler, ağına bir böceğin takılmasını bekleyen örümcekler, savanda bir canlının kendi kaderiyle ölmesini veya parçalanmasını bekleyen akbabalar, aslanın yemlerinden artanla yetinmek zorunda kalan sahra tilkileri gibiler. Bıkkın ve küskün seçmenlerin tuzaklarına düşmesini bekliyorlar. Oysa yıllardır oy verdiği partiye bir şekilde tepkili olan Türk seçmeni bile öylesine bilinçli ki bunları ancak mizah malzemesi yapar."

"Şimdinin kimi muhalifleri yelkenleri indirip bizim limanlarımıza yanaşacak"

İki partinin de hiçbir şansları olmadığını savunan Yalçın şunları söyledi:

“Teşbihte hata olmaz. Yaz gelecek, yonca bitecek de bunlar yiyecek öyle mi? Ayrıca artık siyasette de iklim değişikliği var. Politikanın yeni dinamiklerine göre bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına iltica ve iltihak etmek olur. Uzun vadede zaten şimdinin kimi muhalifleri de yelkenleri indirip bizim limanlarımıza yanaşacak. Cumhur İttifakı giderek daha büyüyecek ve bütün siyaset limanlarına hâkim ve kalıcı olacak.”