MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Baba evinden kaçan hayırsız ve uçarı kız gibi oradan oraya hoplamakta, olmadık çılgınlıklara tevessül etmekte

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, "Akşener, baba evinden kaçan hayırsız ve uçarı kız gibi oradan oraya hoplamakta, olmadık çılgınlıklara tevessül etmektedir. Oysa pek açık görülmektedir ki Sayın Akşener yanlış yoldadır ve zarardadır. Kendisine kargadan kılavuzlar, uğrulardan yoldaşlar seçtiği için siyasetin bataklık tarafına her geçen gün daha çok saplanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Akşener'in ülke gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir 'hayal aleminde uyuduğunu' savunan Yalçın, "Uyandırılmak istenince fazlasıyla agresif ve haşin bir tutum takınmaktadır" dedi.

"Sırf politika kavgasında üste çıkmak için..."

Yaptığı yazılı açıklamada Akşener'i "İyi Parti Müdiresi" olarak nitelendiren Yalçın, "Sırf politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için İP (İyi Parti) Müdiresinin diline doladığı kelimelere ve takındığı mağrur üsluba bir bakın; ne ağzına, ne de kalıbına yakışmaktadır. İP Müdiresi, 'Fosforlu Cevriye'lik taslayan banal bir dille MHP için 'tatava' yapmaktan bahsederken; aslında politikada ne kadar yavan, ham, oturmamış, tatavacı ve olgunlaşmamış bir figür olduğunu ispatlamaktadır" dedi.

Yalçın, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de, "Bu durum karşısında İP Müdiresi Meral Akşener’e soruyoruz: Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır? Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP’nin eski eş genel başkanı ve kravatlı terörist Selahattin Demirtaş’la kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir?" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yalçın'ın açıklamalarından satır başlar şöyle:

"Ülkenin gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden pek uzak bir hayal âleminde uyuyan İP Müdiresi Meral Akşener, uyandırılmak istenince fazlasıyla agresif ve haşin bir tutum takınmaktadır. Sırf politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için İP Müdiresinin diline doladığı kelimelere ve takındığı mağrur üsluba bir bakın; ne ağzına, ne de kalıbına yakışmaktadır. İP Müdiresi, ‘Fosforlu Cevriye’lik taslayan banal bir dille MHP için ‘tatava’ yapmaktan bahsederken; aslında politikada ne kadar yavan, ham, oturmamış, tatavacı ve olgunlaşmamış bir figür olduğunu ispatlamaktadır.

İP Müdiresinin TBMM kürsüsünden kullandığı bıçkın ve küstah üsluba bakılınca, siyasi liderlik lisanıyla argo sokak ağzını birbirine karıştırdığı görülmektedir. İP Müdiresi’nin politika serüveni boyunca özellikle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve partimiz aleyhinde takındığı tutum, kibirli salyangozun hikâyesine benzemektedir. Hikâyeye göre; kabuğunu beğenmeyen ve uçarı bir kelebek olmaya özenen salyangoz, şiddetli bir yağmura yakalanınca kurtuluşu kabuğuna sığınmakta bulur. Anlar ki kabuğu kendi varlığı için çok değerlidir.

"Camiayı küçümsüyor"

İP müdiresi bundan ders çıkarıp ibret alması gerekirken, bir zamanlar arasında yer aldığı büyük, şerefli ve izzetli bir camiayı küçümsemektedir. Üstelik milliyetçi-Ülkücü camiayı vukuf ve liyakatle temsil eden güçlü bir siyasi partiyi başka mahfillere şikayet etmektedir. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli’nin beyanlarına cevap verirken oldukça kaba nobran, mağrur ve mütekebbir bir üslup takınmaktadır.

"Baba evinden kaçan hayırsız, uçarı kız gibi"

Akşener, baba evinden kaçan hayırsız ve uçarı kız gibi oradan oraya hoplamakta, olmadık çılgınlıklara tevessül etmektedir. Oysa pek açık görülmektedir ki Sayın Akşener yanlış yoldadır ve zarardadır. Kendisine kargadan kılavuzlar, uğrulardan yoldaşlar seçtiği için siyasetin bataklık tarafına her geçen gün daha çok saplanmaktadır.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun benzer dahiyane öngörüsünden sonra, HDP’li Mithat Sancar, aç tavuğun darı ambarı serabı görmesi gibi, 'İktidar olacağız' diye gıdaklamıştır. Bu durum karşısında İP Müdiresi Meral Akşener’e soruyoruz: Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır? Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP’nin eski eş genel başkanı ve kravatlı terörist Selahattin Demirtaş’la kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir? HDP tarafından gerçekleşeceği ilan edilen, İmralı ve Kandil icazetli mevhum 'şer iktidarı'nın cumhurbaşkanı adayı yoksa Meral Akşener midir? Millet bu yaman soruların cevabını zihninde netleştirirken, 2023 yılına adım adım yaklaşılmaktadır.

"Siyaset bilgesi"

Bir siyaset bilgesi olan Sayın Genel Başkanımız, şimdiye kadar olanlardan yola çıkarak ve bundan sonra olacakları büyük bir ferasetle görerek kendisini babacan bir tavırla uyarmış, nasihatte bulunmuştur. Ancak 'evine dön' çağrısından neyi kastettiğini ne İP müdiresi ne İP’in çiçek Abbas’ı ve ne de Beberuhisi anlamıştır. Mesele bundan ibarettir. Elbette evine dönme çağrısı çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Evine dönmek; tası tarağı toplayıp siyaset ikliminin sert atmosfer olaylarından kendini kurtararak yuvasına sığınmak, ailesine ve torunlarına vakit ayırmak olarak da değerlendirilebilir. Evine dönme meselesi, kimilerince İngilizce ‘Go home!’ anlamına gelen ‘Evine dön!’ kıvamında bir sesleniş olarak da mütalaa edilebilir. Meseleye hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın, hepsinde İP Müdiresi için hayır ve kurtuluş vardır.

İP Müdiresi Meral Akşener kelebek rüyasından ve evden kaçan kız triplerinden uyandığında görecektir ki MHP, Türkiye gerçeklerinin tam merkezindedir. MHP; ekonomiden dış politikaya, hukuktan millî güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir. (ANKA)