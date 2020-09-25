MHP'li vekilin torpil ricasında bulunduğu avukat, mülakatı geçemedi

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin’in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den torpil ricasında bulunduğu avukat, hâkimlik ve savcılık mülakatını geçemedi.
Çetin’in Abdülhamit Gül’e göndermek isterken yanlış yazıcıya gönderdiği belgede, “Sayın Bakanım; tarafıma iletilen aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hâkim/Savcı Mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verildi.
Mülakatı geçemedi
Adalet Bakanlığı’nca 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı sınavının mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Yüksek puanla mülakata girip elenen onlarca aday mülakat sonuçlarına tepki gösterirken torpil isteği belgesiyle gündeme gelen H.A.’nın mülakatı geçemedi.
Belgenin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki göstermişti. Çetin ise torpil isteğinde bulunmadığını iddia etmişti.