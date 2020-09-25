MHP'li vekilin torpil ricasında bulunduğu avukat, mülakatı geçemedi

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'inMHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin’in yanlış yere gönderilen faksı ile ortaya çıkan torpil ricasının sonuç vermediği anlaşıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerine yanlışlıkla bir milletvekiline gönderilen belgede adı geçen kadın avukat, hâkimlik ve savcılık sınavında mülakatı geçemedi.