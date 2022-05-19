MHP'li vekilden anime çıkışı: Dinsizliğe neden oluyor, aile yapısını bozuyor

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Japonya'ya özgü animelerin "aile kültürünü, aile yapısını bozup huzursuzluklara, milli değerleri reddetmeye ve dinsizliğe neden olduğunu" öne sürdü.

MHP'li Arzu Erdem, yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen bilgisayar oyunlarına "Anime" çizgi filmlerin de eklendiğini öne sürdü.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bilişim teknolojileri bağımlılığı ve sanal alemdeki tehlikelere dikkati çekerek, 'eğlenceli gibi gözükse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocukları tehdit ettiğini hatta ölüme sürüklediğini' söyledi.

Çocukların ve gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirmelerinin, sosyal hayattan uzaklaşmalarına, dış dünyayla bağlantılarını kesmelerine ve kendi dünyalarını oluşturmalarına neden olduğunu dile getiren Erdem, "Sosyal hayattan kopan çocuklar ve gençler, oyunlardaki ve çizgi filmlerdeki karakterleri benimsiyor ve öz benliklerini reddediyor. Bu gençlerimiz o andan sonra o karakterlere bürünüyor" diye konuştu.

Yüzlerce gencin intiharıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve sanal ölüm tuzağı olarak bilinen "Mavi Balina", "Momo", "Mavi Bebek" isimli bilgisayar oyunlarına son zamanlarda "Anime" adında bir çizgi filmin de eklendiğini öne süren Erdem, "Hedef kitle bu kez 10-14 yaş arası çocuklarımız. Çoğunlukla kendi kimliklerini kabul etmeyen çocuklar, izledikleri bu çizgi film karakterlerini, kendi iç dünyasında benimsiyor ve kişiselleştiriyor" dedi.

Bu tür çizgi film ve oyunların, fiziksel ve psikolojik tahribatın yanı sıra aile kültürünü, aile yapısını bozup aidiyet duygusundan uzaklaştırarak huzursuzluklara, milli değerleri reddetmeye ve dinsizliğe neden olduğunu savunan Erdem, "Buna acilen 'dur' dememiz gerekiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin öz benliklerini kabul etmeleri, aile kavramının önemi, milli ve manevi değerlerimiz ve görgü kurallarımız üzerine eğitim, öğretim programında ilave düzenlemeler yapılmalı. Zararlı çizgi filmlerin ve sanal ölüm tuzağı haline gelen bilgisayar oyunlarının erişiminin engellenmesi yönünde tedbirler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalı" ifadelerini kullandı.