MHP'li Vahapoğlu, 'Çin tuzu'nu öven şef Somer Sivrioğlu’nu hedef aldı

TV 8’de yayınlanan Master Chef programının jürilerinden Somer Sivrioğlu, programda ‘Çin tuzu’ diye bilinen monosodyum glutamat (MSG) ile ilgili “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün” ifadelerin kullanınca, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Vahapoğlu, Tarım Bakanlığı ve RTÜK’ü etiketleyerek, “Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı. Monosodyum glutamat (MSG) yiyeceklere sahte lezzet katan, bağmlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir. Gizli reklamdır" ifadelerini kullandı.