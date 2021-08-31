MHP’li Söğüt Belediyesi, işyeri kiralarını 850 liradan 5 bin liraya çıkardı

Bilecik’in MHP’li Söğüt Belediyesi, bazı işyerlerinin 850 lira olan kirasını 5 bin liraya, 3 bin lira olan kiraları ise 20 bin liraya çıkardı.

Bilecik Söğüt Belediyesi kiracılarının çoğuna tebligat göndererek işyerlerini 1 hafta içerisinde boşaltmasını istemesi ve işyerlerini yeniden ihaleye çıkartması tepkilere neden oldu.

Sözcü'den Kemal Altan'ın haberine göre, Söğüt Belediyesi'nin kiracısı konumunda olan yaklaşık 40 esnaf, özellikle salgın nedeniyle zor günler geçirirken, belediye tarafından kiralarının fahiş oranda artırılması gerginliğe neden oldu. Belediye, işyerlerinden bazısının 800 lira olan kirasını bin 100 yaparak uygun oranda zam yaparken 3 bin lira olan kira ödeyen bazı kiracısının ise kirasını 20 bin liralara yükseltmesi tepkiyle karşılandı.

Belediye, kiracılarına gönderdiği tebligatla işyerlerini tahliye etmelerini istemesinin ardından 37 işyeri Söğüt Belediyesi'nde yapılan ihale ile kiralanmak istendi. Ancak fahiş fiyat artışı olan işyerleri vatandaşlar tarafından ilgi görmedi. Bazı işyeri sahipleri de işyerlerini tahliye etmeyerek belediyenin uyguladığı fiyat artışını yargıya taşıdı.

"Akla, mantığa aykırı"

Belediyenin kiralarda uyguladığı fahiş zamla ne yapacaklarını bilmeyen esnaf, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Zaten 15 aya yakın işletmelerimiz salgın nedeniyle kapalıydı. Haziran ayında işyerlerimizi salgın koşullarına uygun olarak açtık. Salgınla uğraşırken üstüne bir de kiralarımıza uygulanan fahiş zamla karşı karşıya kaldık. 3 bin lira olan kira nasıl oluyor da 20 bin liraya yükseltiliyor. Akla, mantığa aykırı. Belediyenin 10 yıldan fazla süredir kiracısı olanlarımız var aramızda. Bugüne kadar kiralarımızı da aksatmadık. Yeni kira bedellerinin neye göre ayarlandığını bilmek istiyoruz. Aramızda işyerlerini kapatan arkadaşlarımız var, yargıya müracaat eden arkadaşlarımız var. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Biz bu zor günlerde işçi sayımızı nasıl artırırız da işsizliğe çare oluruz diye düşünürken belediye bize destek olacağına köstek olmuştur. Belediye başkanımız keşke bu zamları uygulamaya sokmadan önce biz kiracılarıyla oturup bir konuşsaydı ve birlikte bir orta yol bulunsaydı daha iyi olurdu."

Muhalefet partilerinden ortak tepki

Belediyenin kiracılarına uyguladığı fahiş fiyat artışına siyasi parti temsilcileri de tepki gösterdi. CHP ilçe başkanı Yusuf Sert, İyi Parti ilçe başkanı Yakup Erdem, DEVA Partisi ilçe başkanı Beyhan Özdemir ve Memleket Partisi ilçe başkanı Adnan Kayalı hazırladıkları ve imzaladıkları bildiri ile tepkilerini dile getirdi. Muhalif siyasi parti temsilcilerinin hazırladığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının ortak adayı olarak MHP’den seçilen Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever seçildiği günden bu güne kadar, Söğüt kamuoyunda yaptığı hizmetler ile değil, maalesef başta belediye çalışanları olmak üzere, Söğüt halkına, esnaf ve bazı sanayicilere karşı takındığı olumsuz tavır ve davranışları ile gündeme gelmiştir.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever başta belediye personeli olmak üzere esnafına, sanayicisine ve halkına her fırsatta zulmetmeyi kendine şiar edinmiş bir anlayışla belediyecilik yapmaktadır. Bu yaklaşım ve zihniyet kabul edilebilir bir durum değildir.

Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi koşullarında zor duruma düşmüş, kepenk kapatmak zorunda kalmış, borç sarmalına girmiş esnaf ve üreticimize devletin ve yerel yöneticilerin sahip çıkması ve yardımcı olunması en doğal beklentidir. Devlet bu manada attığı adımlarla esnaf ve üreticilere el uzatmaya çalışmıştır. İmkânlar ölçüsünde de yardımcı olunmuştur.

Ancak, Söğüt Belediyesinin kiracısı olan Söğüt esnafı ve üreticileri pandemiye rağmen adeta cezalandırılmaya çalışılmaktadır. 37 adet dükkân ve işyeri içlerinde işletmecileri olduğu halde yeniden ihaleye çıkarılmıştır.

Bu işletmeciler kiralarını düzgün bir şekilde ödemektedir. Belediye Encümeninin kira bedellerine yaptıkları yıllık artışları kabul ederek sözleşmelerini her yıl yenilemelerine rağmen anlaşılması mümkün olmayan yeni şartlarla ihale kararı alınmıştır."

Kira bedelleri 13 kat arttı

Yapılan açıklamada fahiş kira artışının esnafı zora sokacağı belirtilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Açıklanan ihale şartnameleri incelendiğinde, aylık kirası bin 550 lira olan işyerinin ihale bedeli yaklaşık 13 kat artırılarak 20 bin liraya, aylık kirası 4 bin 50 lira olan işyerinin ihale bedeli 5 kat artırılarak 20 bin lira olarak belirlenmiştir.

Bir başka işyerinin kirası ise 900 lira iken sadece 300 lira artırılarak bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Bu tespitlerin neye göre ve hangi kıstaslar çerçevesinde yapıldığının anlaşılması da mümkün değildir. İhale şartnameleri incelendiğinde maalesef adaletsizce, sanki bazı esnafları cezalandırmak ve yok etmeye yönelik bir uygulama içerisinde oldukları açıkça görülmektedir.

Yine ihaleye çıkarılan yerlerin hangi kıstas ve gerekçelerle belirlendikleri anlaşılamamıştır. Aynı dönemde ihale yoluyla verilmiş işyerlerinden bazıları yeniden ihale çıkartılırken, bazı işyerleri ihaleye çıkarılmamıştır. Bazı işletmeler korumaya alınmıştır. Yeniden ihaleye çıkarılan işyerleri arasında hem fiyatlandırma hem ortaya konulan şartnameler ve hem de süreleri açısından tam bir keyfiyet arz etmektedir.

37 adet işyeri sadece işletmecileri etkilememektedir. Bu işyerlerinde, evine bu pandemi şartlarında ekmek götürmeye çalışan insanlar vardır. Yüzlerce insan adeta işsizliğe mahkûm edilmeye çalışılmaktadır.

Belediye Başkanın yapmaya çalıştığı bu uygulama doğru bir uygulama değildir. Esnafın ve çalışanlarının işi ve aşı ile oynamak hiçbir idareciye yakışmamaktadır. Ayrıca yapılmaya çalışılan bu ihaleler hem mevzuat olarak hem zamanlama olarak hem de belirlenen fiyat artışları olarak yanlıştır."