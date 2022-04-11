MHP'li Osmaniye Belediyesi'ni eleştiren esnaf: 25-30 kişi iş yerimi bastı

Osmaniye’de, sosyal medya hesabından MHP’ye, İl Başkanı Yusuf Çomu’ya ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya yönelik eleştirilerde bulunan esnaf Sadık Bostan, iş yerinin MHP İl Başkanı ve beraberindeki kişiler tarafından basıldığını iddia etti.

Osmaniye’de, sosyal medya hesabından MHP’ye, İl Başkanı Yusuf Çomu’ya ve Belediye Başkanı Kadir Kara’ya yönelik eleştirilerde bulunan esnaf Sadık Bostan, iş yerinin basıldığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlayan Bostan, "Benim iş yerimi, Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ile birlikte 25-30 kişi gelip bastılar ve beni tehdit ettiler" dedi. Çomu ise "'Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak" diye konuştu.

"Beni ölümle tehdit ettiler"

Osmaniye'de esnaflık yapan Sadık Bostan, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda MHP'yi, İl Başkanı Yusuf Çomu'yu ve Belediye Başkanı Kadir Kara'yı eleştirdiği için iş yerinin basıldığını ve ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Bostan, olay anının dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de sosyal medya hesabında paylaştı. MHP Osmaniye İl Başkanı Çomu, Sadık Bostan’ın dükkanının önünde yaptığı basın açıklamasında "‘Bunları niye yazıyorsun kardeşim’ diye tavrımızı koymaya geldik, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama adam suyun üzerine yağ gibi çıkmaya çalışıyor" derken Bostan, "‘Bu partiye oy veriyorum. Bu partiliyim, eleştiririm. Bu benim doğal hakkım’ dedim ve beni ölümle tehdit ettiler" dedi.