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MHP'li Nurullah Sazak, Koronavirüs'e yakalandı

03 Kasım 2020 08:52

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cuma gününden beri Koronavirüs tanısıyla kontrol altında olduğunu belirten Sazak, "Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Sazak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cuma gününden beri hekimlerimizin takdirleri doğrultusunda Covid-19 tanısıyla müşahade altındayım. Özveriyle çalıştığına şahit olduğumuz sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

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