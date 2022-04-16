MHP'li Murat Ilıkan: Ankapark'ı Eyfel'e dönüştürebilirsiniz

Eski döneme ilişkin yapılan açıklamaları Ilıkan, “Sizin bu eskilerle olan kavganız o kadar büyük bir rövanşa, mücadeleye dönüştü ki artık kenti, kentin itibarını unuttunuz. Bir belediye başkanı düşün ki, başkanın etrafı, eşrafı, bütün gücü kendi şehrindeki bir yere ‘İsraf müzesi’ desin. Bir günah alanı oluşturuyor, bunu bütün dünyaya lanse ediyorsunuz. Sürekli televizyonlara, billboardlara çıkıyorsunuz. Bugün yerini, maliyetlerini tartışabiliriz ama bugün kamu kaynağı harcanmış bir yer var yapılmış zarar diyorsunuz, işletilmiyor ikinci bir zarar” sözleriyle eleştirdi.

"Sürekli camlarını taşlıyorsunuz"

ABB’nin açıklamalarıyla Ankapark’ın “metruk bir yapıya” dönüştürüldüğünü söyleyen Ilıkan, “Kamu kaynağı aktarılmış bir yer var. Yapılmış, zarar diyorsunuz. İşletilmiyor ikinci bir zarar. Kampanyalarınızla sürekli orayı zarar eden metruk bir yapıya dönüştürdünüz. Mahallenizde camdan bir yapı var. Sürekli camlarını taşlıyorsunuz. Artık kırık cam teorisindeki kötü metruk yapıya dönüşüyor, sonra diyorsunuz ki ‘ya biz burayı alacağız da vermiyorlar.’ Madem oraya alacaktınız taliptiniz, niye taciz ettiriyorsunuz, adını kötüye çıkarttırıyorsunuz. Siz bu şehrin dezavantajlarını avantajlara çevirirseniz başarılısınız” dedi. (ANKA)