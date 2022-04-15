MHP’li milletvekillerinden dikkat çeken Baki Ersoy paylaşımları

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirince Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'den kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. MHP'li bazı isimler, Baki Ersoy ile olan fotoğraflarını paylaştı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, zamları ve enflasyon rakamlarını eleştirince partisi tarafından, ‘parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı’ gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Ersoy’un ‘kesin ihraç’ talebi hakkında yorum yapmayan bazı milletvekilleri paylaşımları ile dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın da bulunduğu bir grup milletvekili sosyal medyadan Baki Ersoy ile fotoğraflarını paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TBMM’de görüşmeler sırasında, Baki Ersoy ve bir grup MHP milletvekili ile olan fotoğrafını Facebook hesabından altına not düşmeden paylaştı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Ersoy’un da aralarında yer aldığı MHP’li milletvekillerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in, Atay’ın bu paylaşımını yeniden paylaşması ayrıca dikkat çekti.