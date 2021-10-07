MHP'li Kılavuz “yavşak” diye bağırdı; TBMM'de MHP ile HDP’li milletvekilleri arasında gerilim yaşandı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Meclis Genel Kurulu'nda çıkan Kobani olayları tartışmasında HDP sıralarına “yavşak” diye bağırdı. Bunun üzerine MHP ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüler. Tansiyonun yükselmesi sebebiyle Genel kurula 15 dakika ara verildi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 6-8 Ekim Kobani olaylarının HDP'nin "Sokağa çıkın ve her yeri Kobani'ye çevirin” talimatıyla başlatıldığını iddia etti. Ayvazoğlu’na HDP’li milletvekilleri, “Suç işliyorsun, yalan söylüyorsunuz. Yalancılık yapmayın!” diye tepki gösterdi.

AKP Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de Kobani olaylarının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çağrısıyla başladığını savundu, HDP’li milletvekilleri, “Ayıptır, ayıp! HDP'nin 37 üyesi katledildi” diyerek karşı çıktı.

"Bin katıyla sana iade ediyorum!”

GazeteDuvar'ın haberine göre, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un “yavşak” diye bağırdığı sözler tutanaklara yansıdı. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Kılavuz’a “Daniskası sensin lan! Sana yakışıyor mu küfür? “Küfrettin. Defalarca, bin katıyla sana iade ediyorum!” dedi.

“Yavşak” ifadeleri tutanaklara yansıyan Olcay küfür ettiği iddialarını reddetti, Aydemir’e “Terbiyesiz! Ahlaksız herif!” diye bağırdı. Gerilim karşılıklı sözlerle devam ederken MHP ve HDP milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine genel kurula 15 dakika ara verildi.