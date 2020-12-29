MHP'li Kastamonu Belediyesi en düşük işçi maaşını 3350 TL yaptığını açıkladı

MHP'li Kastamonu Belediyesi, 2021 yılı itibariyle en düşük işçi maaşının 3350 TL olacağını duyurdu.

Asgari ücretin 2825 TL olarak açıklanmasının ardından birçok belediyede kendi alt sınırını belirliyor. CHP'li belediyelerin birçoğu 3100 TL olarak alt sınırını belirlerken, MHP'li Kastamonu Belediyesi 3350 TL olarak sınırını belirledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye olarak belirledikleri en düşük işçi maaşına ilişkin kararı "Kastamonu'muza en iyi hizmeti sunabilmek adına Kastamonu Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz.

Yeni yıl itibariyle Belediyemizin imkanları doğrultusunda en düşük işçi maaşımızı 3350 lira olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle duyurdu.