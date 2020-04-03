MHP'li Karabük Belediye Başkanı Vergili önerdi: Sokaklarda maskesiz dolaşanlara ceza kesilmeli; sigara içmek yasaklanmalı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Vergili, bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkabilmesi için hazırlanan raporun detaylarını açıkladı. Şehirlerde pandemi hastaneleri olması gerektiğini ve bir kısmı da hastaların birinci derece yakınları için karantina merkezi olarak kullanılması gerektiğini belirterek, “Hastalık belirtileriyle ilgili broşürler dağıtılmalı. KYK yurtlarını karantina merkezine çevrilmeli, şehir dışından gelen vatandaşlarımız ve yabancı uyruklu öğrenciler, 14 gün süre ile bu karantina merkezlerinde gözetim altında tutulmalıdır” dedi.