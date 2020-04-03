MHP'li Karabük Belediye Başkanı Vergili önerdi: Sokaklarda maskesiz dolaşanlara ceza kesilmeli; sigara içmek yasaklanmalı

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Koronavirüs'ün hızlı yayılmasını önlemek için uzmanlara bir rapor hazırlattığını ve bu raporu valilik ve sağlık müdürlüğüyle paylaştığını açıkladı. Başkan Vergili, hazırlattığı rapordaki önlemlere dikkat çekerek, "Sokaklarda kimse maskesiz dolaşmamalı, dolaşanlara da cezai müeyyide uygulanmalıdır. Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmalıdır" diye konuştu.
"Sokakta sigara içmek yasaklanmalı"
- Şehirlerin her yerine el dezenfektanları yerleştirilemesi gerektiğini dile getiren Vergili şunları söyledi:
- Marketlerde, fırınlarda, eczanelerde ve pazar yerlerinde maske, eldiven ve bone zorunlu hale getirilmelidir.
- Girişlerde termal kameralar kurulmalı veya temassız cihazlarla giriş yapan vatandaşların ateşleri ölçülmeli ve istinasız uygulanması sağlanmalıdır.
- İşletmelerde çalışan işçiler maske ile çalıştırılmalı, iş yerinden çıktıktan sonra da ikinci maskeleri olmalıdır.
- Halk otobüsü seferleri yeniden düzenlenmeli, iş giriş- çıkış saatleri dışındaki seferler iptal edilmelidir.
- Salgından psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımız için psikolojik danışma hattı kurulmalıdır.
- Sokaklarda kimse maskesiz dolaşmamalı, dolaşanlara da cezai müeyyide uygulanmalıdır.
- Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklanmalıdır
Vergili, evinde izole ortamı olmayan kişilerin yurtlara yerleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, en önemli unsurun bu kararları çok sıkı denetleyecek bir birim oluşturulması gerektiğini ifade etti.