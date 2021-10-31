MHP'li Kalyoncu: Paris İklim Anlaşması bir şey ifade etmiyor, imza atanların çoğu Akdeniz'de petrol arıyor

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Paris İklim Anlaşması’na imza koyan ülkelerin Akdeniz’de petrol aramak için yarış halinde olduklarını belirterek, “Paris İklim Anlaşması bir şey ifade etmiyor. Çünkü imza atanların büyük bir çoğunluğu Doğu Akdeniz’de petrol aramak için birbiriyle yarışıyorlar” dedi.

Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu üyesi, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'nin iklim değişikliğine etkisinin sadece yüzde 0.6 olduğunu belirterek, ülkemizin karbon salınımı düşürme önlemleri yerine iklim değişikliğine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Kalyoncu, Türkiye'nin de imza koyduğu Paris Anlaşması konusunda ülkemizin iklim değişikliğini hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti. MHP'li Kalyoncu, Meclis'te şu açıklamayı yaptı:

"Biz dünyanın iklimine etki eden bir ülke değiliz"

"Paris İklim Anlaşması bir şey ifade etmiyor aslında çünkü Paris İklim Anlaşması'na imza atanların büyük bir çoğunluğu Doğu Akdeniz’de petrol aramak için birbiriyle yarışıyorlar, fosil yakıttan uzaklaşacak ya ve bunların büyük bir çoğunluğu Kuzey Kutbu’nda zaten fosil yakıtla ilgili planları var, araştırmaları var, çalışıyorlar. Bunların hepsi de Paris İklim Anlaşması'na imza atmış, kabul etmiş ülkeler.

Biz iklim değişikliği açısından dünyanın iklimine etki eden bir ülke değiliz; binde 6, yüzde 0,6. Tarihî sorumluluğumuz var. 1,1 ise güncel durumumuz. Şimdi, bizim sorumluluğumuz ve katkımız bu kadarken biz bu değişimden en fazla etkilenen ülke durumundayız.

Aslında bizim yapmamız gereken bizim varlıklarımızı nasıl koruyacağımız ve bunları geleceğe nasıl aktaracağımız olmalı.

Yani, işte, ‘Karbon salınımını şuraya düşüreceğiz, buraya düşüreceğizden' ziyade bu iklim değişikliğine ülkemizin nasıl uyum sağlayacağı ve sularımızı, çevremizi, doğamızı nasıl koruyabileceğimiz kısmını ön plana almamız gerekiyor, bizim uyum politikaları oluşturmamız gerekiyor."