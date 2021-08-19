MHP'li İskilip Belediye Başkanı Sülük'ü yolsuzlukla suçlayan iki MHP'li meclis üyesi partiden istifa etti

MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 5 MHP'li ve 4 AKP'li meclis üyesi tarafından yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edildi.

Meclis üyeleri, Başkan Sülük’ün belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığını iddia etti.

Faaliyet raporuna onay vermediler

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, İskilip Belediyesi Nisan ayı toplantısında ise Başkan Ali Sülük’ü şikayet eden 9 meclis üyesi, belediyenin geçen yıl ki faaliyet raporunu onaylamadı. Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte AKP ve MHP’li toplam 12 üyeden oluşan mecliste sadece 3 üye faaliyet raporu oylamasında evet derken şikayetçi üyeler hayır oyu kullandı.

Meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Belediyede bu olaylar yaşanırken şikayetçi olan 5 MHP’li meclis üyesi ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kısa bir süre sonra da başkanı şikayet eden meclis üyeleri arasında bulunan MHP’li Meclis üyesi İsmail Suakıtıcı’nın iş yeri Temmuz ayında gece vakti kurşunlandı. Saldırıda işyerini camları kırılırken park halindeki bir otomobile de kurşun isabet etti.

İki üye MHP'den istifa etti

Başkan Sülük’ü şikayet eden MHP’li meclis üyelerinden Erol Kambur ile Musa Aydın, sosyal medya hesaplarından partilerinde istifa ettiklerini açıkladı.

Aydın yaptığı açıklamasında, seçimden önce hak ve adalet ölçüsünde hizmet yarışı anlayışıyla yola çıktığını ve bu güne kadar aynı anlayışla hizmet etmeye gayret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte; karşılaştığımız bazı usulsüzlükler ve yolsuzluklar ile ilgili tavrımız da bu yetkinin emanet olduğu, bu emanetin hesabının yarın hem halk nezdinde hem de Hak nezdinde verileceği bilinciyle ve yetim hakkını yedirmeme üzerine olduğu aşikardır.

Lakin; bu süreçte karşılaştığımız usulsüzlük ve yolsuzluklar karşısında yönetimlerin olumsuz yaklaşımları, yolsuzlukların hesabının sorulmaması, ‘burada yolsuzluk var, partimize yakışmayan durumlar var’ diyen parti üyelerimizi partiden ihraç etmeye çalışmaları bizleri incittiği gibi, bizden hizmet bekleyen ve bize güvenen partililerimizi ve İskilip Halkını da incitmiştir.

Değerli Milletim, biz çalmadık, çaldırmadık. Biz şirketler kurup belediyeden bu şirketlerin hesabına para aktarmadık.

Biz sahip olduğu makamın imkanlarını kullanarak devletten hibe desteği almadık. Bunları görünce de susmadık."

"Anlayış görmedik"

İstifa eden Erol Kambur ise, hak ve adaletten ödün vermediğini ileri sürerek, karşılaştığı olaylar karşısında kayıtsız kalmadığını söyledi.

Kambur açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Lakin; bu süre zarfında, yapılan yanlışlıkları ve usulsüz gördüğümüz konuları anlamaya ve çözmeye çaba sarf ettik.

Ne yazık ki bize yetki veren ve bağlı olduğumuz, kimliğimizi tanımlayan mercilerden bırakın destek görmeyi, anlayış bile göremedik, suçlandık.

Sonuçta adaleti tesis etmek halkımız arasında ki dedikoduları sonlandırmak ve müfettiş raporuyla meclisimizi aklamak için bu süreci başlattık.

Ne yazık ki bu tavrımız partimiz yöneticileri tarafından da doğru okunamadığı için sonuç bu noktaya kadar geldi.

Ülkücüyüm, onur duyuyorum ve davama zarar vermemek için bu grupla birlikte daha fazla çalışamayacağım."