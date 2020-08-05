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MHP'li Enginyurt'un partiden ihraç edilmesi talebine tepki olarak istifa eden il başkanının yerine atama yapıldı

Naci Şanlıtürk

05 Ağustos 2020 15:03

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un partiden ihracı istemiyle disipline sevk edilmesine tepki olarak istifa eden MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz’ın yerine Naci Şanlıtürk’ün atandığı duyurdu.

Naci Şanlıtürk kimdir?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan iş insanı Naci Şanlıtürk,  Selçuk İnşaat’ın sahibi. Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Şanlıtürk’ün Ulubey yolu üzerindeki otel inşaatı 14 Haziran günü göçmüş ve bir işçi hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yılmaz, Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmamak adına bu kararı aldığını duyurmuştu.

Enginyurt, 30 Temmuz'da  partiden ihraç edilmişti.

 TIKLAYIN | Cemal Enginyurt'un disipline sevk edilmesi MHP'de istifa getirdi

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