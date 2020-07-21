T24 LogoT24 Logo
Politika

Cemal Enginyurt'un disipline sevk edilmesi MHP'de istifa getirdi

"Biz Ordulunun bize verilen 83 bin oyunun hesabını sorduk"

21 Temmuz 2020 19:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmamak adına bu kararı aldığını duyurdu.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında, Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı;

"Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum.

"Biz Ordulunun bize verilen 83 bin oyunun hesabını sorduk. MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum." (DHA)

ETİKETLER

Köksal YılmazMHP Köksal YılmazMHP Ordu İl BaşkanıMHP OrduCemal EnginyurtMHP Cemal EnginyurtCemal Enginyurt disiplinMHPMHP istifaOrdu istifa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24