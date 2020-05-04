MHP'li Enginyurt'tan Canan Kaftancıoğlu'na: Haddini aşma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı vakıf arazisiyle ilgili haberlerin ardından ifade veren, Halk TV'deki "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliği hatta sistem değişikliği görüyorum” sözleri nedeniyle AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından tehdit edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un hedefinde

Enginyurt Kaftancıoğlu'na "haddini aşma" tehdidinde bulundu.

Twitter hesabından yazan Enginyurt, "...Ülkücülere,olmayan aklıyla akıl vermeyi seçmiş. MHP İstanbul İl Başkanına,Süleyman Şah türbesi üzerinden sallamış. Canan Kaftancıoğlu denilen,soykırım yalancısı, PKK sevicisi, Alevi istismarcısı. Sosyal medyada, Dersim paylaşımı yapanlar;"Atatürk ve CHP bu katliamdan sorumludur" diyorlar. O günkü manşetlerini paylaşıyorlar. Ülkücülere akıl vereceğine,Tunceli için ne diyorsunuz?" diye yazdı.

Ne olmuştu?

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür Twitter hesabından Kaftancıoğlu'nu "darbe heveslisi" olarak nitelendirdi.

Birol Gür Twitter hesabından "Madamlar. Hususiyetleri demokrasi ve millet iradesini yok saymak.Ülkemizin çok karanlık gecelerine rağmen 16 Nisan millet iradesinin tecellisini en karanlık gece, diğeri millet iradesinin sandıkla şekillenmesinin değil darbe hevesi peşinde.Tencere kapak misali, yoldaş olmuşlar" diye yazdı.

Kaftancıoğlu ise Gür'e "Süleyman Şah" türbesi üzerinden yanıt verdi.

Twitter hesabından yanıt veren Kaftancıoğlu "Ülkücülük; Ortağınız,F.Altun’un arsasına(-ki onun değil) sahip çıktığı kadar Süleyman Şah türbesinin olduğu vatan toprağına sahip çıkılmadığında harekete geçmektir. Vatan toprağından vazgeçenlerle ortaklık etmek değildir. Alın size ülkücülüğün turnusol kağıdı ve bir düşünün derim" dedi.