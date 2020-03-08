MHP'li Enginyurt sanatçı Berna Laçin'i hedef aldı: Ordu'da ağırlanıyor, AK Parti mi CHP mi yönetiyor Ordu'yu

Çocuk istismarına karşı çıkan açıklamalarıyla hakkında dava açılan ve o davadan beraat eden sanatçı Berna Laçin'i bu kez de MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hedef aldı.

Sanatçı Berna Laçin'in 10 Mart Salı günü Ordu'da sahneleyeceği ‘Hayal Satıcısı’ oyunuyla ilgili Cemal Enginyurt, "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor, şaşırdık" dedi.

Twitter hesabından Laçin'i hedef alan Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Mart'ta Ordu'da ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Odatv'den Barış Pehlivana sahip çıkıyor. Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık, bu CHP sevgisi nedir?" diye yazdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise söz konusu organizasyonun belediye tarafından değil, Ordu Barosu tarafından yapıldığı belirtildi.

Berna Laçin’e yönelik Samsun’da da engelleme girişimleri yapılmıştı. Berna Laçin ise Samsun’un Atakum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahneleyeceği oyunun engellenmesi üzerine yaptığı açıklamada, Samsun’da ‘Gerçek Taraf’ adlı yerel gazetenin sürekli hakkında olumsuz haber yaptığını, belediye ve Doğa Koleji’nin bu haberlerden sonra kendisine sahne vermediğini belirtmişti.

Laçin şu açıklamayı yapmıştı: “Bu arada benim oyunum kadın sorunu üzerine bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği, kadına şiddetle ilgili oyunu sansürlüyorlar. Tüm biletler satıldı. Buradan sesleniyorum. Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. ‘Sanat illaki sahnede olacak’ diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım. Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız” demişti.