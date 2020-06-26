MHP'li Enginyurt: İBB bir tabloya nasıl 7 milyon verdiğinin hesabını versin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İBB'nin Londra'da açık artırmaya çıkan Fstih Sultan Mehmet tablosunu satın almasına ilişkin, "İBB bir tabloya nasıl 7 milyon verdiğinin hesabını versin" dedi.

MHP'li Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. İBB'nin Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın almasını eleştiren Enginyurt, "Belediye, bundan 4 ay önce 'param yok' diye Başakşehir Hastanesi'nin yolunu yapmazken bugün bir tabloya 7 milyon nasıl verdiğinin hesabını versin. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde saygısızlık yaparken bugün Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmine 7 milyon niye verdiğini söylesin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı takiye yapıyor" dedi.

"Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır"

Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın MHP ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Biz biliyoruz Sayın Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır. Allah bu düşmanlıkla onu bu dünyadan alıp götürecek, biz de haklarımızı helal etmeyeceğiz ona" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, barolara yönelik yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin sorusuna Enginyurt, "Barolara tavsiyem şudur: Türkiye Cumhuriyeti hükümetini tehdit etme yerine baroların siyasallaştığını göz önüne alarak siyasallaşmadan bir an önce vazgeçmeleri gerekir. Barolar, milyonlarca dolar bu milletin verdiği vekalet paralarından para biriktirecekler, güçlenecekler, imparatorluk kuracaklar ama bu milletin milli ve dini değerlerine saldırıp hiçbir zaman yanında yer almayacaklar" yanıtını verdi.

"Fındıkta FETÖ'cü bir oyun oynanıyor"