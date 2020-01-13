MHP'li Enginyurt, boğazını sıktığı bakanın AKP'li değil MHP'li olduğunu söyledi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ’un Sağlık Bakanı'nın Ordu'daki Gürgentepe Devlet Hastanesi kapatmasından dolayı duruma tepki gösterip boğazını sıktığını anlattığı bir video ortaya çıktı. Video'da bakana, "Yavşak" diyerek hakaret eden MHP'li Enginyurt, söz konusu videonun gündeme gelmesiyle kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Enginyurt, videonun 2000 yılına ait olduğunu, söz konusu ifadeleri dönemin MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş için kullandığını belirtti.

Enginyurt’un Ordu’daki Gürgentepe Devlet Hastanesi ile ilgili yaptığı bir konuşmada bir Sağlık Bakanı ile ilgli küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Oda TV’de yer alan habere göre Enginyurt’un hangi Sağlık Bakanı’ndan bahsettiği bilinmezken, hastaneyi kapatmak isteyen bakanın boğazını sıkarak küfrettiğini belirtti.

Söz konusu videonun gündeme gelmesinin ardından MHP'li Cemal Enginyurt, olayın AKP döneminde olmadığını belirtti. Enginyurt, sosyal medya hesabından olayın 2000 yılında olduğunu belirterek, "Olay 2000 yılında olmuştur. Gürgentepe Devlet hastanesi bu dönem de yeni açılmıştır. Olay Ak Parti döneminde değil, 57.hükümet dönemin de gerçekleşmiştir" dedi.



Enginyurt'un bahsettiği 57. dönemin Sağlık Bakanı ise Osman Durmuş idi.