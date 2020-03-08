MHP'li Enginyurt, Berna Laçin’in sahne alacağı ilin belediyesine "Bu CHP sevgisi nedir?" diye sordu; belediyeden açıklama geldi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu’da Berna Laçin’in sahne alacak olmasına ilişkin “Ordu’yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor?” diye tepki gösterdi.

Laçin, ‘Hayal Satıcısı’ isimli tiyatro oyununu 10 Mart salı günü sahneleyecek. MHP’li Enginyurt ise konuyla ilişkili olarak Twitter hesabından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta ORDU’DA ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Oda tv den Barış Pehlivana sahip çıkıyor.Ordu yu Ak Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık, bu CHP sevgisi nedir?” diye yazdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili kısa süre içinde açıklama yaptı. Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar yazıldı:

"Bazı sosyal medya sayfaları tarafından dile getirilen, Berna Laçin’in başrolünü oynadığı ‘Hayal Satıcısı’ adlı tiyatro oyununun organizasyonu Ordu Büyükşehir Belediyemize ait değildir. Söz konusu tiyatro oyunu Ordu Barosu tarafından organize edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine."