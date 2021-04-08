MHP'li Çayeli Belediyesi 750 bin liralık otomobili "itfaiye öncü aracı" yaptı

MHP'li Çayeli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından hibe dilen 750 bin liralık aracı itfaiye öncü aracı yaptı. Belediye Başkan İsmail Hakkı Çiftçi, 750 bin liralık aracı vergisiz 280 bin liraya mal ettiklerini söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, tanıtım videosunda belediyeye alınan ve alınacak olan hibe araçlar hakkında da bilgi veren Çiftçi, şunları söyledi:

"Belediyemize kazandırdığımız yeni araç geldi. Bu aracımız itfaiye öncü aracı. Gerçi pek itfaiye öncü aracına benzemiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından hibe edilmiş parayla, 750 bin liralık bir aracı, biz 280 bin lira ücret ödeyerek aldık. Daha öncede hibe bir çöp aracı almıştık. Başka hibe araçlar da gelecek. Bu zamana kadar belediyemize 2 milyon liralık araç kazandırdık. Bu aracı size tanıtmak istedik. Bu araç itfaiye öncü araç ismiyle alındı. Çünkü, vergilerini vermiyoruz. Belediyemizin ihtiyacı olan bir araç. Ama asıl amacımız, Ankara’daki temaslarımızda biz bir itfaiye aracı istedik. Dediler ki, önden size bu öncüsünü verelim inşallah en kısa sürede de itfaiye araçlarını size vereceğiz."

Çiftçi, 32 metre merdiveni olan bir itfaiye aracını da kısa sürede alınacağını söyledi.