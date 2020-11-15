MHP'li Büyükataman: İyi Parti, FETÖ ile aynı masadadır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ABD seçimleri üzerinden “Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın” diye CHP’ye yüklenirken, İyi Parti için de “Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İyi Parti baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İyi Parti aynı masadadır” ifadelerini kullandı.

Partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuşan MHP'li Büyükataman, CHP’ye ve İyi Parti’yi yüklendi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Temeli yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti’nin gereği tam bağımsızlığı ilke edinmiştir. 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' emrindeki manevi güç şanlı Türk tarihinin şeref yapraklarından gelmektedir. Türk milliyetçileri için hakimiyetin ve meşruiyetin tek kaynağı büyük Türk milletidir. Millete efendilik olmayacağı gibi milletten başka efendi de tanımıyoruz. Başka başkentlerden alınan mührün bu topraklarda hükmü yoktur, bundan böyle de olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi sürecinde ve sonrasında ne yazık ki şahit olduklarımız bu kutsal anlayıştan sapanların kimliklerini bir kez daha görmemize vesile olmuş ve ortaya çıkarmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkan adayları arasında taraf tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman hamd olsun kapılmadık. Böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi getirmedik. Bizim baktığımız yer Türkiye’dir. Türk milliyetçiliği olarak baktığımız yer Başkent Ankara’dır. Dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana sütümüz Türkçedir. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isimle istikameti gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniyetinin uygulayacağı politikaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgileniriz, onunla kafa yorarız. Bizim için önemli olan ABD’nin uygulayacağı politikaların muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeydedir. Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendine yeni efendiler arasın. Ağızına çalınan bir parmak balın devamını umut etsin, devamını heves etsin. Türk Milliyetçilerinin tek dayanak noktası büyük Türk milletinin hür iradesi olmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz."

"İyi Parti, HDP ve FETÖ ile birliktedir"

"Milliyetçi Hareket Partisi’ni kumpas sürecinde tarlalarda sözde kongreler tertiplendiği esnada kendi genel başkan yardımcısının ifadesiyle FETÖ’nün desteğini alan hanımefendinin partisinden hep beraber takip ettiğimiz üzere kötü kokular gelmektedir. Korsan tarla kongresinin müdavimi olan eski genel başkan yardımcısının, İP’in İstanbul İl Başkanının FETÖ’cülüğüne dair söyledikleri, FETÖ’nün ipiyle kuyuya nasıl inildiğini bir kez daha yeniden gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullanan Büyükataman, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak zamanında dikkat çektiğimiz kirli ilişkiler ağının bugün ortaya saçılmış olması haklılığımızın, partimize yönelik kirli operasyonların hangi eller tarafından tertip edildiğinin de bir kez daha ispatı mahiyetindedir. Kapalı gözler, tıkalı kulaklar, lal olmuş diller bir bir açılacak, böylece aslında büyük Türk milletine olan kurulmuş olan büyük kumpas pek çok defa deşifre olacaktır. Cenab Şahabettin ne güzel bir ifadeyle bu durumu gözler önüne sermiştir. Şöyle demiştir: 'Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirliktir.' Ya da bunların FETÖ’cü dostlarının ifadesiyle söylemek gerekirse gerçekler zaman içerisinde, zamanla anlaşılır. Türk Milliyetçilerini kalbinin ve okyanus ötesinin piyonu haline getirme niyetlerinin ürünü olan İP’in PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile gerçekleştirdiği seçim ittifakı da bugün bir kez daha gün gibi ortaya çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HDP’li vekilin parmak sallayarak yüzlerine haykırdığı itirafları, azar işiten çocuklar gibi dinleyen İP vekillerinin dudaklarını dahi kıpırdatamayıp, utançtan boyunlarını eğdikleri hala hepimizin hafızasındadır. Şu gerçeği aziz Türk milletinin görmesi en kalbi temennimizdir. Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi’ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli ilişkiler ağındaki aracıları çıkarttığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır." (İHA)