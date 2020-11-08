MHP'li Büyükataman DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef aldı: Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizde

“Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. 'Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank, top ve uçaklarla bombalanırdı’ diyen bir densizin il başkanı olduğu partiden ‘gelecek’ umulmaz.

Günümüz Türkiye’sinde aksi yaşanıyormuş gibi hiç kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine hatta inanıp inanmadığına bakmayan, devletin her vatandaşla ilişkisinin aynı samimiyette olduğu yeni bir vatandaşlık anlayışı getireceğini söyleyerek Türk devletine iftira eden bir müfteriden ‘deva’ beklenmez”

Türkiye´nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Hâlâ bunun hayalini kuran seroklar, bölücülere babacan tavırla yaklaşanlar... Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir." (ANKA)