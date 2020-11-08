T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'li Büyükataman DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef aldı: Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizde

08 Kasım 2020 17:04

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’ni hedef alarak, "Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. Türkiye’nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir" dedi.

ETİKETLER

ismet büyükatamanali babacabdevlet bahçeli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24