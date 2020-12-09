MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, köşesinde “Erdoğan, prangalarından kurtulmalı” diye yazan Yeni Akit gazetesi yazarı Sabri Balaman’ı hadsizlikle suçlarken, “Kargayı kılavuz, deve kuşunu rol model kabul eden Balaman; burnuna bulaşan pisliğin ve her yerinin açıkta olduğunun farkında dahi değildir” dedi.

Büyükataman, yazılı basın açıklaması yaparak Balaman’ı eleştirdi. Yeni Akit gazetesi yazarı Sabri Balaman’ın Cumhur İttifakını hedef aldığını belirten Büyükataman, “Başından sonuna dek kokuşmuş bir zihniyetin, çok gerilerde kalmış ve yırtılıp çöpe atılmış denemelerin canlandırılması temennisinden başka bir şey değildir” dedi.

Büyükataman’ın açıklaması özetle şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nden bahsederken kullandığı nitelemelerle de partimizi hedef alan mezkûr yazı; başından sonuna dek kokuşmuş bir zihniyetin, çok gerilerde kalmış ve yırtılıp çöpe atılmış denemelerin canlandırılması temennisinden başka bir şey değildir.

2015 yılında, bebek katili Öcalan’ın ‘Kürt Ulusal Hareketi’nin lideri’ olarak görüldüğü, eyalet sisteminin, ana dilde eğitim hakkının talep edildiği, temiz Türk Devleti’ni özür dilemeye davet eden rezil bir raporu hazırlayan komisyonun başkanlığını da yapan Balaman’ın nasıl bir Türkiye hayal ettiğini bu rapordaki korkunç manzara göstermektedir. Sarı torba içinde görmeye tahammül edebileceğimiz teröristlerin karşımıza muhatap olarak çıkacağı bir Türkiye düşleyenler, hayal aleminde yaşamaktadır.

Bir süredir yazdığı yazılarda Ak Parti teşkilatlarına açıkça savaş ilan eden Balaman, Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden Şark kurnazlığı yapmanın peşindedir. Bu şahsın niyetinin ne olduğu, kimlere uşaklık yaptığı yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Cumhur İttifakı; 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kriz ortamından çıkmak üzere kurulmuş geçici bir birliktelik değildir. Cumhur İttifakı, geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabıdır. Bunu da istiklal için birlik, istikbal için dirlik kavrayışıyla hayata geçirecektir.

Meclis aritmetiğinden bir sonuca ulaşamayıp örtülü bir şekilde sandığı işaret eden bu şahsa söyleyecek çok söz vardır ancak Balaman, ne söyleyeceklerimizi idrak edecek düzeydedir ne de kendisinde kızaracak bir yüz bulunmaktadır. Kargayı kılavuz, deve kuşunu rol model kabul eden Balaman; burnuna bulaşan pisliğin ve her yerinin açıkta olduğunun farkında dahi değildir."