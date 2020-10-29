MHP'li Büyükataman'dan Davutoğlu'na: Elinde günah bavulu, ardında şaibelerle, kulağında kendisine fısıldananlarla iftiralar savuruyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Bahçeli son derece başarısız bir liderdir. Siyasi artıklar veya bir şey varsa Bahçeli önce aynaya bakmalı" ifadelerini kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. Büyükataman, "Yeni kuklacısının kendine ruh üflediğini zanneden siyaset kuklası, elinde günah bavulu, ardında şaibeler, kulağında kendisine fısıldananlarla ekran ekran gezmekte, yalanlar söylemekte, iftiralar savurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun, "Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı" ifadelerini kullandığına işaret eden Büyükataman, yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni kuklacısının kendine ruh üflediğini zanneden siyaset kuklası, elinde günah bavulu, ardında şaibeler, kulağında kendisine fısıldananlarla ekran ekran gezmekte, yalanlar söylemekte, iftiralar savurmaktadır. Büyük Gazi'nin hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ölüm fermanını okutmaya cüret eden bir kuklanın Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız günün arifesinde Sayın Genel Başkanımıza saldırması da elbette tesadüf değildir."

"Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği"

Büyükataman, MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin menfaatlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olduğunu ve her kim de bu değerlere düşmanlık beslemişse karşısında yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmadan ve "her ne pahasına olursa olsun" diyerek büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüdüğünü vurgulayan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller"

"Sırtında hançerlenmedik yer kalmadığı halde Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği olmaya devam eden Sayın Genel Başkanımızı birlikte yol yürüdüklerini yarı yolda bırakmakla suçlamak, ucuz bir yalan, kuru bir iftira ve bayağı bir karakter ürünüdür.

Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir."

Bahçeli, 'siyasi atık' demişti

MHP lideri Devlet Bahçeli yeni kurulan partileri hedef alarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘siyasi fosil’, Gelecek Partisi Genel Başkanı Dabutoğlu'na ise ise ‘siyasi atık’ demişti.

Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Davutoğlu, "Sayın Bahçeli son derece başarısız bir liderdir. Siyasi artıklar veya bir şey varsa Bahçeli önce aynaya bakmalı. Bahçeli’nin hesabı şu: Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı elinde tutsun. Ama gerçek gücü ben kullanayım. Onlar yıpransın, onlardan kaçan özellikle Orta Anadolu oyları MHP’ye aksın. Bu başarılı da oldu. MHP’nin oyları İyi Parti’ye gitti büyük ölçüde, AK Parti’den kaçan takriben yüzde 15-16 civarındaki oyların bir kısmı MHP’ye gidiyor. Sayın Bahçeli yeni partilerin çıkmasından, özellikle Gelecek Partisi’nin çıkmasından rahatsız. Gelecek Partisi ile birlikte AK Parti’den rahatsız olan kitleler için bir adres vardır" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'siyasi atık' yanıtı: Son derece başarısız bir lider, önce aynaya bakmalı