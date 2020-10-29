Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'siyasi atık' yanıtı: Son derece başarısız bir lider, önce aynaya bakmalı

MHP lideri Bahçeli’nin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘siyasi fosil’ demesi, kendisine ise ‘siyasi atık’ sözlerini yorumlayan Davutoğlu, “Sayın Bahçeli son derece başarısız bir liderdir. Siyasi artıklar veya bir şey varsa Bahçeli önce aynaya bakmalı. Bahçeli’nin hesabı şu: Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı elinde tutsun. Ama gerçek gücü ben kullanayım. Onlar yıpransın, onlardan kaçan özellikle Orta Anadolu oyları MHP’ye aksın. Bu başarılı da oldu. MHP’nin oyları İyi Parti’ye gitti büyük ölçüde, AK Parti’den kaçan takriben yüzde 15-16 civarındaki oyların bir kısmı MHP’ye gidiyor. Sayın Bahçeli yeni partilerin çıkmasından, özellikle Gelecek Partisi’nin çıkmasından rahatsız. Gelecek Partisi ile birlikte AK Parti’den rahatsız olan kitleler için bir adres vardır” diye konuştu.

"Oturduğu yerden oy kazanama lüksü bitti"

“Hem AK Parti’den kaçan oylara bir adres hem de başka partilerin tabanlarında farklı tercih arayanlar için bir adres var o da Gelecek Partisi” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

Gelecek Partisi kurulmamış olsaydı Sayın Bahçeli oturduğu yerde AK Parti’nin oylarını törpüplemeye, kemirmeye, oyları kendisine doğru çekmeye zemin vardı. Sayın Bahçeli’ye buradan söylüyorum, ne yaparsa yapsın oturduğu yerden oy kazanma lüksü bitti. Ya doğru dürüst siyaset yapacak ya da bu oylar bize gelecek. AK Parti ve bugünkü yoksulluğun bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli’dir. Eminim önümüzdeki seçimde Sayın Bahçeli’ye oy veren MHP’li samimi seçmen de Gelecek Partisi’ne oy verecek. Ben bundan eminim ve hiç şüphemiz yok. Bahçeli bunun korkusundan bize saldırıyor.

"Baharda olan her seçime Gelecek Partisi girer"

Davutoğlu, erken seçim ve ittifaklarla ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. Erken seçim için partisinden bazı isimlerin ‘Eylül, Ekim’de bir seçime giderlerse ne yaparız?’ endişesi taşıdığını itiraf eden Davutoğlu, “Bu treni kaçırdılar. Bundan sonra baharda olan her seçime Gelecek Partisi girer. Gelecek Partisi’ni sokmamak için Mart-Nisan’da seçime kalkışırlarsa da korktukları başına gelir. Bir seçim ortamına bu ülkenin hukuken gitmesi zor ama sosyolojik ve ekonomik şartlar seçimi zorunlu kılıyor” dedi.

"Bahçeli bu ittifaktan vazgeçecek"

“İttifaklar kıskacından bu ülkeyi çıkaracağız. İlkesel ve süreç bazlı uzlaşılar olabilir” açıklamasında bulunan Davutoğlu, “Seçim sandığı gözükmeden ittifakları kalıcı görmemek lazım. Ben size söyleyeyim seçim sandığı görülmeye başladığında Sayın Bahçeli önce AK Parti’nin ekonomik enkazından kendisini sıyırmak için muhtemelen ittifaktan vazgeçecek. Ben onun parçası değildim diyebilmek için aynen Sayın Ecevit’i nasıl ortada bıraktıysa ekonomik krizden sonra. Çünkü o enkazı taşımayacağını düşündü. Şimdi de Sayın Erdoğan’ın iktidarını kullanır ve sonunda bırakır” ifadelerine yer verdi.

Kongrenin süprizi: Güçlendirilmiş parlamenter sistem

Bir hafta sonra büyük kongrenin yapılacağını belirten Davutoğlu, kongrenin sürprizini şu ifadelerle açıkladı:

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modeliyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kongrede bunun açıklama tarihini ilan edeceğim. Kongreden bir hafta sonra 9 Kasım’da özel bir programla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemden ne kastettiğimizi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden üstünlüklerinin ne olduğunu bir tanıtım programıyla ilan edeceğiz."