MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmakta

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullandığı “Davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde” ifadesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yayınlayan Büyükataman, ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazeteciye verdiği beyanda Partimizi ve Sayın Genel Başkanımızı aklınca hedef tahtasına oturtmuştur. Kılıçdaroğlu yaklaşan kongreleri öncesinde telaşa kapılmış ve ne söylediğini bilmez bir hâle gelmiş gözükmektedir. Vatan ve milletle kavgası olan her isim gibi Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmak suretiyle pirim yapacağını ve terör uzantılarıyla olan ilişkilerinin parti tabanında sorgulanmayacağını düşünen CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi yanılmakta, yanlış hesap yapmaktadır." görüşünü savundu.

Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisiyle bir kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür. FETÖ’nün sözcüsü, kalleş PKK’nın gözcüsü gibi davranan, partisini 'halk'ın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye’ye kumpas kurmak isteyenlerin karargâhı hâline getiren CHP Genel Başkanı’nın, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir. Cumhur İttifakı’nın iki eşit ve onurlu paydaşı, ülkemizin bekası ve kalkınması için gövdesini taşın altına koyan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin uyumlu birlikteliği dosta güven vermekte, düşmana ise korku salmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Büyükataman, "Millî birliğin, toplumsal dayanışmanın karşısında; millet ve memleket düşmanlarının yanında saf tutanların Cumhur İttifakı’ndan duyduğu rahatsızlık sebepsiz değildir. Türkiye’ye operasyon çekmek isteyen kim varsa önce Kılıçdaroğlu’nun kapısını çalmaktadır. Davul ve tokmak muhasebesi yapan Kılıçdaroğlu önce boynunda taşıdığı davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen bu davulun müdavimlerinin hesabını vermelidir. Bu davul, maalesef Anadolu’muzun nefis halk oyunlarına hayat veren millî, samimi bir ezgiye sahip değildir. Bu davuldan çıkan ses ait olduğu davul gibi bu topraklara yabancıdır. Sesi uzaktan da, yakından da hoş gelmemektedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman açıklamasına şunları kaydetti:

Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de aldığı oyun tabii ki çok üzerinde bir toplumsal karşılığa sahiptir. Çünkü Milliyetçi Hareket’in talepleri, sözleri milletin menfaatinedir. Milletin haklı beklentileridir. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ise hangi oyu alırsa alsın toplumsal karşılığı hep barajın altındadır. “Hükümet, dünyanın en iyi işini bile yapsa bizim hükümeti alkışlayacak hâlimiz yok.” diyen çarpık zihniyetin Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanımızın milletin menfaat ve beklentilerini önceleyen siyaset anlayışını kavramasını beklemiyoruz.

Muhalefet etmeyi, iktidarın her söylediğinin zıddını savunmak zannedenlerin bugün FETÖ ve PKK ile aynı “kamp”ta buluşmasına şaşırmamak gerekmektedir. Sayın Genel Başkanımız, Cumhur İttifakındaki sorumlulukları gereği görüşlerini gerek kamuoyu ile gerekse Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman paylaşmaktadır, paylaşmaya da devam edecektir. Tıpkı Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini yerli yersiz bir şekilde kamuoyu ile paylaştığı gibi… Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmamış; iradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu defaatle ifade etmiştir.

Gizli ve açık ortaklarıyla birlikte yer aldıkları zillet ittifakında her gün ayrı bir “paylaşım” kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı’nın uyumlu çalışması Kılıçdaroğlu’nda hayranlık uyandırmaktadır. Siyaseten bu hayranlığını dile getiremeyen Kılıçdaroğlu, farazi ifadelerini gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya kalkarak daha da küçülmektedir.''

Ne olmuştu?

Gazeteci -yazar Murat Yetkin'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 'vesayeti altında' olduğunu belirterek, onun izni ve onayı olmayan hiçbir karar alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Davul Erdoğan’da tokmak Bahçeli’de" demişti.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Davul Erdoğan’da tokmak Bahçeli’de; saray vesayet sahibi küçük partiden izin almadan karar alamaz durumda