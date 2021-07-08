MHP'li belediyenin meclis toplantısını takip eden 3 gazeteciye saldırı

MHP’li Karaman Belediyesi’nin 6 Temmuz’da gerçekleştirdiği meclis toplantısını takip eden 3 gazeteci, toplantının ardından belediye personeli tarafından darp edildi.

Saldırının ardından vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri oluşan gazeteciler, saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, gazeteciler, saldırıyı Güvenlik Amiri Ramazan Yorulmaz’ın organize ettiğini öne sürdü ve Yorulmaz tarafından daha önce aranarak belediye hakkında olumsuz haber yapmamaları konusunda uyarıldıklarını ve tehdit edildiklerini söyledi.

“Gazeteciler, tehdit ve fiziki saldırıya uğruyor”

Karaman Gazeteciler Cemiyeti gazetecilere saldırıyı kınadı. Karaman Adliyesi önünde açıklama yapan Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Güney, ilde faaliyet gösteren gazetecilerin, zaman zaman yaptıkları haberlerden dolayı tehditler ve fiziki saldırılara uğradığını söyledi.

“Film seyreder gibi seyrettiler”

Daha önce bir gazetecinin evinin kurşunlandığını söyleyen Güney, "Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine ve günümüz teknolojik imkânlarına karşın olayın halen çözüme kavuşmaması bu tarz saldırılara cesaret vermektedir" dedi.

Güney, açıklamaların şöyle devam etti:

"Dün, Lütfi Elvan Kongre Merkezi’ndeki olağan belediye meclis toplantısını takip eden meslektaşlarımıza belediye personellerince saldırı gerçekleşmiştir. Bu menfur saldırıyı orada bulunan yetkili ve yöneticiler film seyreder gibi seyretmiştir. Basın mensuplarına, aralıklarla gerçekleştirilen planlı ve organize saldırıların bir an evvel aydınlatılması ve azmettiricilerinin tespit edilmesi en büyük arzumuzdur. Meslektaşlarımıza yapılan tehditlerin kayıtları adli mercilere teslim edilecektir. Karaman Belediye meclis toplantısına bu şahısların ne maksatla katıldıkları toplantı sonunda ortaya çıkmıştır. Tehdit ve saldırı ile işimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. Israrla takipçisi olacağımız bu saldırıların aydınlatılması, faillerin ve azmettiricilerin hak ettikleri cezayı alması için mücadele edeceğiz.”