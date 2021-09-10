MHP'li belediyenin işe alım kadrosu: Kardeş, çocuk, eş, yeğen, gelin

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız kazanan ancak daha sonra MHP'ye geçen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve ekibinin, belediyenin çeşitli birimlerindeki görevlere akrabalarını getirdikleri ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, MHP'li belediyede işe başlatılan partili ve Ereğli Belediyesi yetkililerinin akrabalarının isimleri şu şekilde:

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yeğeninin eşi Bengü Soylu Oprukcu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne sözleşmeli ziraat mühendisi olarak işe alındı. Öte yandan Oprukçu'nun belediye başkanlığı yaptığı 2009-2014 yılları arasında da Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne yeğeni avukat Derviş Oprukçu'yu getirmişti.

Kültür Sosyal İşler Müdürü Şemsettin Soylu'nun oğlu Kazım Soylu, Fen İşleri Müdürlüğü'ne sözleşmeli makine mühendisi olarak alındı.

Hal Müdürü Yılmaz Ertaştan'ın oğlu Hasan Ertaştan, belediye şirketi üzerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne büro personeli olarak işe alındı.

Muhtarlık İşleri Müdürü Nurettin Karkın'ın eşi Arife Karkın, belediye şirketi üzerinden Basın Yayın Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görevlendirildi.

Mali Hizmetler Müdürü Aynur Yardımcı'nın kardeşi Saniye Aksoy, belediye şirketi üzerinden başkanlık makamı hizmetlisi olarak işe alındı.

MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın yeğeni Fatmanur Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü'ne sözleşmeli gıda mühendisi olarak işe başlatıldı.

MHP Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın kardeşi Onur Kalaycı ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne sözleşmeli fizyoterapist olarak göreve getirildi.

Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Bahadır Kocadağ'ın eşi Seçil Kocadağ, belediye şirketi üzerinden belediye anaokulunda öğretmen olarak işe başlatıldı.”

"Belediye aile çiftçiliğine çevrildi"

CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, belediyedeki işe alımlara tepki gösterdi. Gönülal, “Belediyedeki bu akraba işe alımları kul hakkı değildir de nedir? Milyonlarca liyakatli insanımız iş ararken Ereğli Belediyesi yetkilileri belediyeyi aile çiftçiliğine çevirdi. Aynı durum ülkemizdeki birçok AKP ve MHP'li belediyelerde mevcut. Maalesef dayısı olan işi kapıyor” dedi.