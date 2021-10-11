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MHP'li belediye, tuğralı aydınlatma için 1 milyon liradan fazla ödemiş!

Tuğranın maliyeti, ilçede tartışma yarattı

11 Ekim 2021 07:12

İzmir Torbalı Belediyesi’nin AKP’de olduğu 2017’de, belediye 64 bin 700 TL’ye Osmanlı tuğralı aydınlatma yaptırdı. Osmaniye'de MHP’li Kadirli Belediyesi’nin ise benzer tuğralı aydınlatma için 2020 yılında 1 milyon 76 bin 470 TL harcadığı ortaya çıktı. 

İzmir’in Torbalı ilçesinin simgelerinden olan ve ilçenin 5 bin yıllık tarihini simgeleyen tanrıça Demeter ve kızı Kore’nin heykeli, 2017’de dönemin AKP’li belediyesi tarafından kaldırılmış ve yerine Osmanlı tuğralı aydınlatma dikilmişti. 2019’daki yerel seçimlerde CHP’ye geçen Torbalı Belediyesi, kısa bir süre sonra Osmanlı tuğralı aydınlatmayı kaldırmıştı. Benzer bir Osmanlı tuğralı aydınlatma ise 2020’de Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapılmıştı. Kadirli Belediyesi, Kadirli-Osmaniye yolu Devlet Bahçeli Bulvarı’nın girişine Osmanlı tuğralı aydınlatma yerleştirmişti. Ancak tuğranın maliyeti, ilçede tartışma yarattı. 

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre;  Kadirli Belediye Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ekrem Olgaç, belediyeye, Osmanlı tuğrasının maliyetini sordu. Belediyeden verilen yazılı yanıt ise “Osmanlı tuğrası ve yanındaki aydınlatma direklerinin maliyetinin 1 milyon 76 bin 470 lira olduğu” açıklandı. Ayrıca, yanıtta, söz konusu tuğra ve aydınlatmanın “doğrudan temin usulü” ile yapıldığı kaydedildi. 

 

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