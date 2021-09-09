MHP'li Belediye Başkanı Uslu: AKP’li belediyeye kontenjan var, bize yok; hakkımızı helal etmiyoruz

Elazığ’ın Ağın Belediye Başkanı MHP’li Ali Uslu, İŞKUR üzerinden yapılan Toplum Yararına Personel istihdamında AKP’li Keban Belediyesine kontenjan verilirken MHP’li Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan verilmemesini eleştirdi. Uslu “ İlçem ve hemşehrilerim adına bu planlamayı yapan yetkililere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

AKP’li belediyeye 15 kişilik kontenjan verildi

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarında Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan verilmediğini belirten Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Bugün İŞKUR üzerinden Elazığ ve ilçelerine Toplum Yararına Personel(TYP) istihdamı için listeler açıklandı. Listede 205 tane il ve ilçe milli eğitimlere kontenjan verilirken 15 kişide Keban belediyesine kontenjan verilmiştir. Ağın ilçemiz Elazığ bürokrasisinde her zaman göz ardı edilmiş bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezninde de yok sayılmıştır” diye konuştu.

“Hakkımızı helal etmiyoruz”

Bu tür ayrımcılıklara ilçe olarak alıştıklarını söyleyen Uslu, “Biz bu işlere artık alıştık şaşırmadık, Ancak depremin merkez üssü ilçesi olan Sivrice’de bizimle aynı kaderi yaşaması üzüntümüzü artırdı. Bu planlamayı kimler yaptıysa derhal bu hata düzeltmeli. İlimizin üç mega ilçelerine birer kişi eksik verilse ilçemize bu haksızlık yapılmazdı. İlçem ve hemşehrilerim adına bu planlamayı yapan yetkililere hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.