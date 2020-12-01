MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'dan MHP'li belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama: Aile içi bir konu, yumruklama yok

İzmir'in MHP'li Aliağa Belediyesi Başkanı Serkan Acar, MHP’li Belediye Meclisi Üyesi Fatih Kürşat Kaplan’ı darp ettiği iddiasına ilişkin olarak, "Aile içi bir konu, yumruklama yok" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Acar, "Yok böyle bir olay. Aile içi bir konu. Yargıda ortaya çıkar. Herhangi bir yumruklama yok. Kendisinin saldırması üzerine ayırma var. Biz de şikâyetçiyiz" dedi.

Acar, CHP'li Ertekin Gültekin'in vurulması ile bir ilgisinin bulunmadığını kaydederek, “Ben ne düğün salonu vermişim, ne işe almışım” diye konuştu.

Acar, Aliağa'ya yapılacak yatırımın geri çevrilmesi üzerine dile getirdiği sözlerden ceza aldığını söyledi. Acar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi tehdit etmediğini savundu.

Acar, hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı gazeteci Bülent Pınarbaşı'nın kendisine FETÖ'cü dediğini söyledi. Acar, İzmir'in tek MHP'li belediye başkanı olmanın bedelini ödediğini ileri sürdü.

TIKLAYIN | MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, MHP'li meclis üyesini darp ettiği iddia edildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar daha önce de birçok kez şiddet ve hakaret iddialarıyla gündeme gelmişti. Belediye yemekhanesinde “Üç aydır maaş alamıyoruz, ne zaman alacağız” diye soran belediye işçisi Yunus Narin'i herkesin ortasında tokatlamak, gazeteci Bülent Pınarbaşı'nı tehdit etmek iddialarıyla yargılanmasına devam edilen Acar, belediyenin borçlanmasına ret oyu veren CHP'li üyelerine, masa ve sandalyeleri devirerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Acar'ın, Ertekin Gültekin'in evinin önünde iki şahıs tarafından tabanca ile kurşunlanarak yaralanmasına neden olayın azmettiricisi olduğu da iddia edilmişti. Bu olayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.