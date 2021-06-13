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MHP'li Belediye Başkanı'ndan rüşvet iddialarına yanıt: ‘Biz de belediyeye iki üç dükkân ver’ diye zorluyoruz şaka esnasında

13 Haziran 2021 07:43

MHP’li Kırşehir Özbağ ilçe Belediye Başkanı Rasim Arazay, rüşvet iddiaları hakkında yaptığı açıklamada galeri ruhsatı isteyen kişiye "‘Biz de belediyeye iki üç dükkân ver’ diye zorluyoruz şaka esnasında, gülüyoruz, oynuyoruz” cevabını verdi. 

Arazay, İnşaat Mühendisi Kasım Uygur’un kendisi ve belediye yönetimi hakkında ortaya attığı iddialara cevap vermek isterken galeri ruhsatı isteyen Kasım Uygur’dan “iki üç dükkân” istediğini itiraf etti.

Arazay yaptığı açıklamada, “Bahçeydi, imar tadilat çalışmamızla biz oraya imar verdik. Yani galeri ruhsatı istedi bizden, ben de burda Kasım Uygur’a şaka olarak dedim ki; ‘Biz galeri ruhsatı vermiyoruz ki.’ Burada kendi konuşuyor kendi söyledi, ‘Biz de belediyeye iki üç dükkân ver’ diye zorluyoruz şaka esnasında, gülüyoruz, oynuyoruz” dedi.

 

 

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