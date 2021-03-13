MHP’li belediye başkanı Mustafa Koloğlu, AKP’li Recep Tuna dönemi için "ihalede usulsüzlük" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Düzce’de MHP’li Cumayeri ilçesinin belediye başkanı Mustafa Koloğlu, eski AKP’li belediye başkanı Recep Tuna döneminde altyapı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Eski başkan ve 10 kişi hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca hukuk mahkemesi kararıyla sanıkların mal varlıklarına tedbir konuldu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar imzalı habere göre, 2014 yılında Cumayeri’nde meydana gelen sel afeti sonrası, yaraların sarılması için devletten belediyeye 3 milyon TL ödenek geldi. Recep Tuna ve yönetimi, bu ödeneğin 1 milyon 336 bin lirası ile altyapı ihalesi yapma kararı aldı. Meclisten geçen taleple ihale düzenlendi. İhale sonucunda altyapı yapım işini alan KGK isimli firmaya, 1 milyon 336 bin TL ödeme yapıldı. Ancak altyapıya yönelik herhangi bir düzenleme ve iyileştirme yapılmadı. Yurttaşların şikâyetleri her geçen gün daha da arttı. Yeni başkan ise yaşananlar üzerine belediye personelleri ve ihaleyi alan firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Haksız şekilde yolsuzluk adı altında alınmış 1 milyon 336 bin TL’"

Suç duyurusunda bulunduğu gün açıklamalarda bulunan başkan Koloğlu, “Cumayeri Belediyesi’nden haksız şekilde yolsuzluk adı altında alınmış 1 milyon 336 bin TL’nin tekrardan Cumayeri Belediyesi’ne iadesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir belediye başkanıyız. İttifak ortağımız olan Cumhur İttifakı’nın ortağı olan, o partiden belediye başkanlığı yapmış olan birisiyle alakalı suç duyurusunda bulunuyoruz. Tabii bu ittifaka zarar verir mi, bunların değerlendirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunun ardından eski AKP’li başkan ve 10 sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde çeşitli suçlardan dava açıldı. Ayrıca belediyenin kasasından çıkan paranın iadesi için ise hukuk mahkemesinde ayrı bir dava daha açıldı. Mahkeme, 11 sanığın mal varlığına tedbir koydu.

AKP Genel Merkezi’nde yerel yönetimler başkan yardımcısının, bu olaya ilişkin MHP’li başkana uyarılarda bulunarak konunun uzatılmamasını istediği iddia ediliyor.