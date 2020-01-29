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MHP'li belediye başkanı, kendisine hibe edildiğini iddia ettiği 450 bin liralık makam aracı için kurban kesti

29 Ocak 2020 11:01

Tokat'ın Erbaa ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün yaklaşık 450 bin TL değerindeki yeni makam aracı tepki çekti. Tepkiler üzerine makam aracını bir iş adamının hibe ettiğini açıklayan MHP'li başkan, yeni makam aracı için bir de kurban kesti. İlçe halkı, başkana makam arabasını hangi iş adamının kim olduğunu ve neden verdiğini merak ediyor.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre 31 Mart seçimlerinden sonra Tokat’ın Erbaa ilçe belediyesini AKP’li Hüseyin Yıldırım’dan 111 milyon 397 bin 766 lira borçla devralan MHP’li Ertuğrul Karagöl, sık sık tasarruf açıklamaları yapmıştı. Belediyenin kiralık makam aracını iade ederek kendi arabasını kullanacağını söyleyerek ilçe halkının gönlünü kazanan başkan Karagöl’ün, 450 bin TL değerindeki makam aracı alması büyük tepki çekti.

Belediyenin borç batağında olduğunu ve tasarruf yaptığını dile getiren ilçe halkı, makam aracı alınmasını eleştirdi.

Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Niyet hayır, akıbet hayır… Erbaa Belediyemize hayırsever bir iş insanı tarafından hibe edilen aracımızın kurbanını kestik. Ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermesi sebebi ile bu güzel hayra vesile olan iş insanımıza Erbaalılar adına teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye yazdı.

Başkan Karagöl’ün makam aracının hibe olduğunu ileri sürmesine rağmen bazı vatandaşlar, sosyal medyada “Borç bitti mi? Kendi arabandan sıkıldın mı?”, “Kim tarafından hangi sebeple hibe edildi, onu da açıklasanız daha güzel olurdu” diye yazarak başkandan açıklama beklediklerini dile getirdi.

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