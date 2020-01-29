MHP'li belediye başkanı, kendisine hibe edildiğini iddia ettiği 450 bin liralık makam aracı için kurban kesti

Belediyenin borç batağında olduğunu ve tasarruf yaptığını dile getiren ilçe halkı, makam aracı alınmasını eleştirdi.

Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediyenin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Niyet hayır, akıbet hayır… Erbaa Belediyemize hayırsever bir iş insanı tarafından hibe edilen aracımızın kurbanını kestik. Ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermesi sebebi ile bu güzel hayra vesile olan iş insanımıza Erbaalılar adına teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye yazdı.

Başkan Karagöl’ün makam aracının hibe olduğunu ileri sürmesine rağmen bazı vatandaşlar, sosyal medyada “Borç bitti mi? Kendi arabandan sıkıldın mı?”, “Kim tarafından hangi sebeple hibe edildi, onu da açıklasanız daha güzel olurdu” diye yazarak başkandan açıklama beklediklerini dile getirdi.