MHP’li belediye 9 milyon liraya bilardo salonu yaptırıyor

MHP’li Gölbaşı Belediyesi yaklaşık 9 milyon 750 bin liraya bilardo salonu yaptırıyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, MHP'li Ankara Gölbaşı Belediyesi, 9 milyon 750 bin liraya bilardo salonu yaptırıyor. Temel atma töreninde konuşan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, “Bilardo ülkemizde en çok ilgi gören spor dalları arasında. Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları artık ilçemizde yapılacak'' dedi.

Şimşek, bilardocu Semih Saygıner ile bilardo oynadı. 2 bin metrekare alanda kurulacak komplekste, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, mutfak, kafeterya, sporcu giyinme, dinlenme ve hakem odası, çift tribün, loca, toplantı salonu, açık otopark olacak. Kompleks için 12 Ekim 2020'de açık ihaleye çıkıldı, 4 Kasım'da ise 9 milyon 750 bin TL'lik sözleşme imzalandı.