MHP’li başkanın teklifini Cumhur İttifakı reddetti

Çorum’daki İskilip Belediye Meclisi’nin aylık olağan toplantısında belediye yönetimi, içme suyuna yüzde 100 zam istedi. Ancak teklif AKP'li ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, MHP yönetimindeki İskilip Belediyesi’nin suya zam isteği ve belediyeye ait iki işyerinin satışı Cumhur İttifakı’nda yer alan parti üyeleri tarafından kabul edilmedi.

İskilip Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısında MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından içme suyuna yüzde 100 zam ve belediyeye ait iki işyerinin satılması için meclis üyelerinden yetki istedi. Yapılan oylamada mecliste bulunan AK Parti, MHP ve daha önce MHP'den meclis üyesiyken istifa edip bağımsız olarak görev yapan 11 meclis üyesinden 9’u ret oyu kullandı.

İskilip Belediyesi MHP meclis üyesiyken partisinden istifa edip bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam eden İsmail Suakıtıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı reddeden meclis üyeleriyle gurur duyduğunu belirtti. Suakıtıcı paylaşımında, “Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın yapıcı, koruyucu, adil ve de İskilip sevdalısı oldukları gözlerinden ve aldıkları kararlardan belli idi. Başkanlığın sunduğu suya yüzde 100 zamma HAYIR! Belediyemizin iki adet iş yerinin satılmasına HAYIR! diyerek halkına ve de belediyesine sahip çıktı. Diyeceğim o ki; belediyesine ve hemşerilerini düşünen bu dokuz meclis üyesi oldu. Takdir İskilipli hemşehrilerimizindir” ifadelerini kullandı.