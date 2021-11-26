MHP'li başkanın şikâyet ettiği eski AKP'li başkana 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik'ten hapis cezası verildi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi'nin eski AKP’li Belediye Başkanı Hasan Özdemir, zimmet ve resmî belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay,Adıyaman’ın Besni İlçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinin MHP’li Belediye başkanı Miktat Çetin, 2015 yılında eski AKP’li belediye başkanı Hasan Özdemir hakkında ”Zimmet ve resmi belgede sahtecilik “ yaptığı iddiasıyla Adıyaman adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti sanık eski belediye başkanı Hasan Özdemir hakkında dün kararını verdi. Heyet, AKP’li eski belediye başkanı Hasan Özdemir’i zimmet ve resmî belgede sahtecilik suçundan toplamda 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Mahkeme heyeti kararında şu ifadelere yer verdi:

“Sanık Hasan Özdemir'in üzerine atılı zimmet suçunu işlediği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nın 247/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeni, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü amaç dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-) Sanığın eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok kez zincirleme suretiyle işlediği anlaşıldığından cezası TCK'nın 43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

3-) Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-) Sanık hakkında verilen sonuç cezanın niteliği ve miktarı itibariyle sanık hakkında TCK'nın 50 ile 51. maddelerinin ve CMK 231. maddesinin uygulanmasına kanunen YER OLMADIĞINA,

5-) Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüge giren 08/10/2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin UYGULANMASINA,

6-) Sanığın yaptığı kamu görevi sırasında üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla, aldığı hürriyeti bağlayıcı cezanın infazından sonra işlemek üzere 5237 sayılı TCK'nun 53/5 maddesi gereğince takdiren 3 YIL SÜRE İLE TCK'NIN 53/1-A. MADDESİNDE SAYILAN HAK VE YETKİLERİ KULLANILMASINDAN YASAKLANMASINA,

A-2) SANIK HASAN ÖZDEMİR'İN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK EYLEMİ YÖNÜNDEN:

1-) Sanık Hasan Özdemir'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nın 204/2 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeni, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü amaç dikkate alınarak takdiren alt sınırdan 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-) Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3-) Sanık hakkında verilen sonuç cezanın niteliği ve miktarı itibariyle sanık hakkında TCK'nın 50 ile 51. maddelerinin ve CMK 231. maddesinin uygulanmasına kanunen YER OLMADIĞINA,

4-) Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin UYGULANMASINA,

5-) Sanığın yaptığı kamu görevi sırasında üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla, aldığı hürriyeti bağlayıcı cezanın infazından sonra işlemek üzere 5237 sayılı TCK'nun 53/5 maddesi gereğince takdiren 3 YIL SÜRE İLE TCK'NIN 53/1-A. MADDESİNDE SAYILAN HAK VE YETKİLERİ KULLANILMASINDAN YASAKLANMASINA “karar verdi.